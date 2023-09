Italia-Olanda, quarti Europei volley 2023: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

L’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale degli Europei 2023 di volley maschile. L’appuntamento è per martedì 12 settembre (ore 21.00) al PalaFlorio di Bari. La nostra Nazionale scenderà in campo di fronte al proprio pubblico dopo aver surclassato la Macedonia del Nord per 3-0 e andrà a caccia della qualificazione alle semifinali di Roma, dove potrebbe trovarsi di fronte la Francia. I Campioni del Mondo e d’Europa partiranno con i favori del pronostico, ma si preannuncia una partita particolarmente complicata.

Gli azzurri se la dovranno vedere con i tulipani guidati dal bomber Nimir Abdel-Aziz, che hanno battuto la Germania al tie-break dopo essersi fatti rimontare da 2-0. Simone Giannelli e compagni hanno tutte le carte in regola per avere la meglio, ma non dovranno sottovalutare un avversario particolarmente insidioso e che creerà parecchi grattacapi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-, quarti di finale degli Europei 2023 di volley maschile in cui giocherà l’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e sui canali di Sky (canale esatto da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA, QUARTI DI FINALE EUROPEI VOLLEY

Martedì 12 settembre

Ore 21.00 Italia vs Olanda

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi