Quando corre oggi Jacobs e su che canale vederlo in tv: avversari in Cina

Oggi, sabato 2 settembre, rivedremo in azione Marcell Jacobs. Il bi-campione olimpico, reduce dall’argento nella staffetta 4×100 nei Mondiali a Budapest (Ungheria), si cimenterà nella tappa della Diamond League 2023 di atletica leggera a Xiamen, in Cina. All’Egret Stadium andrà in scena la terzultima tappa di questo percorso e saranno sei gli azzurri in gara.

Indubbiamente, la presenza di Jacobs suscita non poco interesse per quanto dichiarato dallo stesso azzurro nel corso della rassegna iridata in terra magiara. Il riferimento è alla necessità di gareggiare, per trovare un minimo di continuità agonistica, dopo i continui stop per problemi fisici che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio nei 100 metri in Ungheria.

Sarà un appuntamento decisamente interessante in quanto il nostro portacolori dovrà vedersela contro avversari di un certo calibro, tra cui due dei frazionisti del quartetto statunitense che ha vinto l’oro nella competizione mondiale. Si tratta di Christian Coleman e Fred Kerley, quest’ultimo oro mondiale nei 100 metri l’anno passato e argento olimpico nella gara regina a Tokyo proprio alle spalle di Marcell. A completare il roster degli avversari di Jacobs saranno gli altri due americani Brandon Carnes e Marvin Bracy-Williams, quattro giamaicani, ovvero Rohan Watson, Ackeem Blake, Yohan Blake e Kishane Thompson, e il padrone di casa Zhenye Xie.

La diretta tv della tappa della Diamond League 2023 di atletica leggera in programma a Xiamen, in Cina, sarà curata da Rai Sport HD e Sky Sport Arena (204), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now, infine OA Sport vi assicurerà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO MARCELL JACOBS DIAMOND LEAGUE 2023

Sabato 2 settembre – Xiamen (Cina)

13.35 100 metri piani maschili con Marcell Jacobs – Rai Sport HD e Sky Sport Arena

AVVERSARI MARCELL JACOBS DIAMOND LEAGUE 2023

Fred Kerley

Christian Coleman

Brandon Carnes

Marvin Bracy-Williams

Rohan Watson

Ackeem Blake

Yohan Blake

Kishane Thompson

Zhenye Xie

PROGRAMMA MARCELL JACOBS DIAMOND LEAGUE 2023: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, gratis e in chiaro: Sky Sport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis: Sky Go e Now TV, per gli abbonati.

Diretta Live scritta: OA Sport.

Foto: LaPresse