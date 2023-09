Quando corre Jacobs oggi a Zagabria: orario esatto, avversari, dove vederlo in tv, programma in chiaro, streaming

Oggi domenica 10 settembre (alle ore 18.32) Marcell Jacobs scenderà in pista a Zagabria per disputare l’ultima gara della stagione. Il Campione Olimpico dei 100 metri correrà sulla sua distanza prediletta nella capitale croata. Il velocista lombardo ha un obiettivo ben definito: firmare il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024, per riuscire nella missione dovrà timbrare un 10.00, ovvero cinque centesimi meglio rispetto allo stagionale corso in due occasioni (nella semifinale dei Mondiali e in Diamond League a Xiamen otto giorni fa).

Marcell Jacobs, che ha conquistato la medaglia d’argento con la 4×100 nella rassegna iridata, si è lasciato alle spalle la poco soddisfacente trasferta in terra cinese e nell’ultima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) inseguirà l’ultimo guizzo in una stagione complicata da tanti problemi fisici.

Prevista un’altra super sfida con il keniano Ferdinand Omanyala e il giamaicano Oblique Seville, quarto nella rassegna iridata con 9.88 (e già 9.86 in batteria). Nella startlist anche gli sprinter statunitensi Brandon Carnes e Kyree King, il giamaicano Rohan Watson, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e lo slovacco Jan Volko. Marcell Jacobs correrà in corsia 5.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara dei 100 metri con Marcell Jacobs al Meeting di Zagabria. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS OGGI A ZAGABRIA

Domenica 10 settembre

Ore 18.32 100 metri maschili, con Marcell Jacobs – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA MARCELL JACOBS A ZAGABRIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Colombo/FIDAL