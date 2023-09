Qualificazioni Europei Under 21: la classifica dell’Italia dopo la partita con la Turchia e cosa deve fare per conquistare il pass

L’Italia Under 21 è partita con le marce basse nel suo percorso verso le qualificazioni agli Europei 2025 che si disputerà in Slovacchia. La selezione di Carmine Nunziata non è riuscita a sbloccare il match contro la Lettonia allo Sloka Stadium di Jurmala, chiudendo dunque con un pareggio a reti bianche.

Gli azzurrini sono dunque fermi ad un solo punto in una partita disputata, in un gruppo A che al momento vede proprio la Lettonia in testa grazie al successo per 2-0 con San Marino. Norvegia e Irlanda hanno vinto la loro partita di debutto, mentre Turchia e San Marino si ritrovano ferme a zero, con quest’ultima che ha perso i primi due confronti della sua avventura.

La strada per la qualificazione è ancora bella lunga, con nove partite ancora da giocare. Ad accedere alla fase finale che si disputerà tra due anni saranno le prime classificate dei nove gironi, assieme alle tre migliori seconde. Le altre sei seconde si affronteranno poi negli spareggi previsti nel novembre 2024 per decretare le ultime tre Nazionali che staccheranno un pass per la Slovacchia.

I ragazzi di Nunziata hanno però bisogno di sbloccarsi il prima possibile. La prima possibilità arriva domani, in casa della Turchia uscita sconfitta per 1-0 dall’Irlanda.

QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 21 2025, LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL’ITALIA

Lettonia 4

Norvegia 3

Irlanda 3

Italia 1

Turchia 0

San Marino 0

Foto: LaPresse