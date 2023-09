Qualificazioni Europei 2024, la situazione di classifica dell’Italia: com’è messa la Nazionale e cosa serve per qualificarsi

Ci siamo, il momento è di quelli che meritano di essere cerchiati con un bel pennarello rosso sul proprio calendario. Con i due match dello slot di settembre prende ufficialmente il via l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia. Il tecnico campione d’Italia in carica è salito di corsa sul tram azzurro, dopo le ben note dimissioni di Roberto Mancini, ora approdato all’Arabia Saudita con il ruolo di commissario tecnico.

Ora, quindi, sarà il tecnico di Certaldo a guidare la nostra formazione, con un percorso che si farà subito in salita. In primo luogo perchè Luciano Spalletti è stato catapultato in una nuova realtà e non avrà nemmeno il tempo minimo per conoscere nel migliore dei modi il proprio gruppo. In secondo luogo perchè abbiamo davanti a noi due sfide che non andranno sbagliate per nessuno motivo al mondo.

Dove eravamo rimasti? La classifica del nostro raggruppamento, infatti, al momento vede l’Inghilterra al comando con 12 punti contro i 6 dell’Ucraina. A quota 3 Italia e Macedonia del Nord, ultima a zero Malta. Il programma di questo slot ci propone il 9 settembre la trasferta in casa dei macedoni, quindi martedì 12 ospiteremo gli ucraini a Milano.

Per qualificarsi a Germania 2024 sarà sufficiente classificarsi nelle prime due posizioni del girone, mentre le tre classificate si sfideranno negli spareggi che, come visto proprio contro la Macedonia del Nord verso Qatar 2022, sarebbero meglio da evitare. L’Italia non ha un compito proibitivo per mettersi in scia dell’Inghilterra (che ci ha piegato a Napoli) ma le prossime due sfide saranno già decisamente importati. Vincerle ci metterebbe in una posizione di maggiore sicurezza. Sbagliarne anche solo una potrebbe rendere la salita ancor più erta.

Foto: LaPresse