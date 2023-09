I convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei 2024: la lista per Macedonia e Ucraina, i primi nomi di Spalletti

La voglia di tornare a vedere la Nazionale di calcio italiana in campo è tantissima. Dall’ultima volta è passato troppo tempo: 18 giugno scorso nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League contro l’Olanda. Dopo quella vittoria gli azzurri non sono più scesi su un terreno di gioco e da quella data, ci sono diverse novità. Il ct dell’Italia, ad esempio, non sarà più lo stesso rispetto a quella partita. Oramai Roberto Mancini è solo un lontano ricordo: sbarcato in Arabia Saudita, lo scorso 13 agosto in piena estate e soprattutto nel pieno di quelle che saranno le Qualificazioni a Euro 2024, Mancini ha deciso di abbandonare il timone.

La scelta del nuovo mister dunque, è stata alquanto rapida: non si poteva lasciare troppo a lungo il posto in panchina vacante. Si è deciso di virare su un profilo di spessore, lo stesso in grado di riportare lo scudetto a Napoli lo scorso anno e dopo 33 anni. La scelta è quindi ricaduta su Luciano Spalletti che sin da subito ha risposto presente. L’ex mister dei partenopei ha già avuto avuto modo di diramare, qualche giorno fa, la lista dei convocati in vista delle partite contro Macedonia del Nord e Ucraina.

Sabato 9 settembre infatti, l’Italia di Spalletti esordirà a Skopje contro i macedoni: l’obiettivo è quello di fare più che bene vista l’importanza della partita. Ci si gioca una grande fetta di quella che sarà la possibile qualificazione a Euro 2024. Tre giorni più tardi invece, il 12 settembre, a Milano ci sarà l’Ucraina. L’Italia DI Spalletti dovrà quindi farsi trovare pronta.

E guardando la lista dei 29 convocati i nomi convincono: da Donnarumma a Meret passando per Vicario e Provedel. Ci sarà il ritorno di Zaccagni e, ancora, saranno presenti Tonali, Barella e a sorpresa Zaniolo. Insomma la voglia di fare bene è tantissima: vedremo se, all’entusiasmo, corrisponderà la forza di questa nuova Italia targata Luciano Spalletti.

EUROPEI 2024: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Foto: LaPresse