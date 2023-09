Quali partite vedere su Sky e DAZN per la settima giornata di Serie A (30 settembre-2 ottobre)? Calendario, programma, palinsesto tv, streaming

Ancora poche ore e prenderà il via in maniera ufficiale la settima giornata del massimo campionato italiano di calcio. Dopo il primo turno infrasettimanale disputato nei giorni scorsi, le squadre torneranno in azione per un weekend di estrema importanza, con diversi match che ci diranno molto sul prosieguo della stagione.

Il programma prenderà il via dalla giornata di domani, sabato 30 settembre. Alle ore 15.00 il Napoli sarà di scena in casa dell’ottimo Lecce di questo primo scorcio di stagione, quindi alle ore 18.00 Milan e Lazio saranno una contro l’altra a San Siro, mentre in serata, alle ore 20.45, l’Inter sarà impegnata sul campo della Salernitana.

La giornata proseguirà domenica primo ottobre con il match delle ore 12.30 tra Bologna e Empoli, quindi alle ore 15.00 vivremo Udinese-Genoa, mentre alle ore 18.00 toccherà ad un interessantissimo Atalanta-Juventus, prima di Roma-Frosinone delle ore 20.45. Il turno si concluderà lunedì 2 ottobre con i match delle ore 18.30 Sassuolo-Monza e Torino-Verona, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Fiorentina-Cagliari.

La 7a giornata sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN con tutte e 10 le partite in programma. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, saranno trasmesse Salernitana-Inter su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Bologna-Empoli su Sky Sport Calcio (202) e Fiorentina-Cagliari su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SETTIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 30 settembre

Ore 15.00 Lecce-Napoli – diretta su DAZN

Ore 18.00 Milan-Lazio – diretta su DAZN

Ore 20.45 Salernitana-Inter – diretta su DAZN, Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213)

Domenica 1 ottobre

Ore 12.30 Bologna-Empoli – diretta su DAZN e Sky Sport Calcio (202)

Ore 15.00 Udinese-Genoa – diretta su DAZN

Ore 18.00 Atalanta-Juventus – diretta su DAZN

Ore 20.45 Roma-Frosinone – diretta su DAZN

Lunedì 2 ottobre

Ore 18.30 Sassuolo-Monza – diretta su DAZN

Ore 18.30 Torino-Hellas Verona – diretta su DAZN

Ore 20.45 Fiorentina-Cagliari – diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA SETTIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Salernitana-Inter su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Bologna-Empoli su Sky Sport Calcio (202) e Fiorentina-Cagliari su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Salernitana-Inter, Bologna-Empoli e Fiorentina-Cagliari

Foto: LaPresse