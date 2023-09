Quali partite fa vedere Sky per la quinta giornata di Serie A (22-24 settembre)? Calendario, programma, palinsesto tv, streaming

La quinta giornata di campionato di Serie A inizierà quest’oggi, 22 settembre, per chiudersi di domenica 24 settembre. Sappiamo come Sky Sport abbia a disposizione soltanto tre partite sulle dieci di massima serie: vediamo quali sono i match che verranno trasmessi dall’emittente satellitare.

Si comincia questa sera con Lecce-Genoa. Pugliesi che sono tra le più grandi sorprese di questo primo scorcio di stagione, con otto punti conquistati nelle prime quattro partite, mentre i grifoni hanno fino ad ora fatto i grandi con i grandi, con quattro punti tra Lazio e Napoli, e i piccoli con i piccoli. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Il giorno dopo sarà il turno di Lazio-Monza, sempre in prima serata alle 20.45. Due squadre che hanno bisogno di riprendere slancio, probabilmente la squadra di Sarri avrà tratto sollievo dal pareggio all’ultimo secondo in Champions League contro l’Atletico Madrid grazie al gol di Ivan Provedel, ma anche l’undici di Palladino ha bisogno di punti. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Domenica che invece vedrà come protagonista il lunch match tra Empoli e Inter, uno dei più classici testacoda. Nerazzurri che sono sopravvissuti alla trasferta europea contro la Real Sociedad e vogliono dimenticare con la quinta vittoria consecutiva in campionato. Ma al Castellani l’Empoli, con Aurelio Andreazzoli subentrato in panchina a Paolo Zanetti, vorrà dare filo da torcere. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

QUINTA GIORNATA SERIE A, LE PARTITE SU SKY SPORT

22 settembre

20.45 Lecce-Genoa

Diretta tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Diretta streaming: NOW, SkyGo

23 settembre

20.45 Lazio-Monza

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Diretta streaming: NOW, SkyGo

24 settembre

12.30 Empoli-Inter

Diretta tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Diretta streaming: NOW, SkyGo