Probabili formazioni Udinese-Fiorentina: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Continua incessante lo svolgimento delle partite della Serie A 2023-2024 in questo fine settimana: alle 15.00 odierne, Udinese e Fiorentina si sfideranno per la quinta giornata del campionato in corso. Un appuntamento importante per le due formazioni, le quali cercano risultati di peso per risalire la classifica.

L’Udinese di Andrea Sottil, sebbene abbia perso solamente un match in quest’inizio di stagione, è inchiodato a quota 3 punti in classifica, frutto di tre pareggi consecutivi con Salernitana, Frosinone e Cagliari. Di certo questo non era l’avvio migliore che ci si potesse aspettare dai friulani ma, gara dopo gara, la condizione fisica dovrebbe salire e, contro una Fiorentina reduce dall’impegno europeo, chissà che l’occasione propizia non arrivi proprio oggi.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, come detto in precedenza, è reduce dalla trasferta continentale, a Genk, per la prima giornata di Conference League. In Belgio è arrivato un pareggio per 2-2, al termine di un match gestito non in maniera ottimale dai Viola, i quali si sono fatti rimontare per due volte dai biancoblu. Vedremo quale sarà l’approccio della squadra del tecnico ex Spezia nella partita di oggi, considerando la stanchezza fisiologica dovuta all’impegno europeo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-FIORENTINA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil.

Ballottaggi: Kristensen 65%-Guessand 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kabasele, Ebosse, Deulofeu, Ehizibue, Masina, Padelli, Brenner, Davis, Semedo

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Kouamé, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

Ballottaggi: Martinez Quarta 55%-Ranieri 45%, Maxime Lopez 55%-Arthur 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mina, Castrovilli, Gonzalez

Foto: Lapresse