Probabili formazioni Serie A oggi (27 settembre): chi gioca, squalificati, assenti, infortunati

Siamo pronti ad alzare il sipario sui match del mercoledì della sesta giornata della Serie A 2023-2024. Dopo il primo anticipo di ieri, oggi saranno in campo tutte le big con incontro di estrema importanza. Si inizierà con il Milan di scena a Cagliari alle ore 18.30 assieme all’Atalanta in quel di Verona, quindi toccherà all’Inter in casa contro il Sassuolo alle ore 20.45, mentre il Napoli ospiterà l’Udinese e Lazio se la vedrà con il Torino. Andiamo, quindi, a scoprire le probabili formazioni delle sfide odierne.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A OGGI

CAGLIARI-MILAN CAGLIARI RADUNOVIC 1 ZAPPA 28 WIETESKA 23 DOSSENA 4 OBERT 33 NANDEZ 8 MAKOUMBOU 29 SULEMANA 25 AUGELLO 27 PETAGNA 32 LUVUMBO 77

Ballottaggio: Petagna – Shomurodov 80% – 20%, Augello – Jankto 60% – 40%, Sulemana – Prati 70% – 30% Squalificati: nessuno Indisponibili: Lapadula (rientro a novembre), Rog (stagione finita), Pereiro (da valutare), Capradossi (da valutare), Desogus (da valutare), Di Pardo (da valutare), , Diffidati: nessuno MILAN SPORTIELLO 57 FLORENZI 24 THIAW 28 TOMORI 23 HERNANDEZ 19 LOFTUS-CHEEK 8 REIJNDERS 14 POBEGA 32 PULISIC 11 OKAFOR 17 LEAO 10

Ballottaggio: Sportiello – Maignan 80% – 20%, Reijnders – Adli 60% – 40%, Pobega – Musah 60% – 40%, Squalificati: nessuno Indisponibili: Bennacer (4 mesi), Kalulu (7 giorni), Caldara (3 mesi), Krunic (1 mese), Calabria (da valutare), Diffidati: nessuno

EMPOLI-SALERNITANA

EMPOLI

BERISHA 12 EBUEHI 24 WALUKIEWICZ 4 LUPERTO 33 PEZZELLA 3 MARIN 18 RANOCCHIA 22 MALEH 29 BALDANZI 35 SHPENDI 7 CAMBIAGHI 28

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Caprile (20 giorni), Maldini (da valutare), Ismajli (da valutare), Caputo (da valutare), Diffidati: nessuno SALERNITANA OCHOA 13 LOVATO 66 GYOMBER 23 PIROLA 98 MAZZOCCHI 30 MAGGIORE 25 LEGOWSKI 99 BRADARIC 3 KASTANOS 20 CANDREVA 87 CABRAL 21

Ballottaggio: Lovato – Daniliuc 60% – 40%, Maggiore – Martegani 60% – 40%, Cabral – Botheim 60% – 40% Squalificati: nessuno Indisponibili: L. Coulibaly (30 giorni), Ikwuemesi (40 giorni), Diffidati: nessuno

HELLAS VERONA-ATALANTA

HELLAS VERONA

MONTIPÒ 1 MAGNANI 23 HIEN 6 DAWIDOWICZ 27 FARAONI 5 HONGLA 18 FOLORUNSHO 90 LAZOVIC 8 NGONGE 26 DUDA 33 BONAZZOLI 99

Ballottaggio: Faraoni – Terracciano 60% – 40%, Bonazzoli – Djuric 70% – 30%, Lazovic – Cabal 70% – 30%, Duda – Suslov 70% – 30% Squalificati: nessuno Indisponibili: Braaf (da valutare), Henry (da valutare), Doig (da valutare), Diffidati: nessuno ATALANTA CARNESECCHI 29 TOLOI 2 DJIMSITI 19 KOLASINAC 23 ZAPPACOSTA 77 DE ROON 15 EDERSON 13 RUGGERI 22 KOOPMEINERS 7 DE KETELAERE 17 LOOKMAN 11

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Touré (4 mesi), Scamacca (1 mese), Diffidati: nessuno, INTER-SASSUOLO

INTER SOMMER 1 DARMIAN 36 DE VRIJ 6 ACERBI 15 DUMFRIES 2 FRATTESI 16 CALHANOGLU 20 BARELLA 23 DIMARCO 32 THURAM 9 LAUTARO 10

Ballottaggio: Acerbi – Pavard 60% – 40%, Frattesi – Mkhitaryan 60% – 40%, Lautaro – Sanchez 70% – 30% Squalificati: nessuno Indisponibili: Sensi (7 giorni), Cuadrado (da valutare), Arnautovic (45 giorni), Diffidati: nessuno SASSUOLO CRAGNO 28 TOLJAN 22 ERLIC 5 TRESSOLDI 44 VINA 17 BOLOCA 24 M. HENRIQUE 7 BERARDI 10 BAJRAMI 11 LAURIENTÈ 45 PINAMONTI 9

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Consigli (da valutare), Alvarez (da valutare), Diffidati: nessuno LAZIO-TORINO