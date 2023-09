Probabili formazioni Roma-Milan: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La Serie A oggi, venerdì 1° settembre, scenderà nuovamente in campo. La massima serie italiana è pronta a regalare ancora spettacolo prima di quella che sarà la sosta per le nazionali. Il campionato tornerà ad allietare il weekend con diverse interessanti sfide e, tra tutte, potremmo focalizzarci maggiormente sul big match di questa sera che si giocherà a partire dalle ore 20.45 e all’interno dell’Olimpico. Si tratta della sfida tra Roma e Milan.

Gli uomini di José Mourinho e quelli di Stefano Pioli avranno modo di fronteggiarsi nel terzo turno di questa nuova Serie A. E a partire leggermente favoriti, probabilmente, saranno proprio gli ospiti visto l’avvio eccellente. I rossoneri sono infatti riusciti a racimolare sei punti in due partite: prima il +3 del Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta, piegato con due reti. Poi la vittoria contro il Torino di Ivan Juric: uno strabiliante poker, segno di forza e voglia di fare bene.

Chi ancora deve rispondere presente è la Roma guidata dal mister portoghese. I capitolini hanno racimolato un solo punto in due gare: prima il pareggio interno contro la Salernitana poi la sconfitta contro il Verona. Adesso in uno stadio sold out e con Romelu Lukaku in panchina, la voglia di fare bene è tanta. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Roma-Milan, match valido per la 3a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MILAN

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, N’Dicka; Zalewski, Cristante, Aouar, Pellegrini, Kristensen; El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Bennacer

CALENDARIO ROMA-MILAN

Venerdì 1 settembre

Ore 20.45 Roma-Milan– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ROMA-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

CHI E’ L’ARBITRO DI ROMA-MILAN

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: DI VUOLO

Foto: LaPresse