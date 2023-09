Probabili formazioni Macedonia del Nord-Italia: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Nella serata di quest’oggi, 9 settembre, Luciano Spalletti debutterà sulla panchina della Nazionale italiana. Subito un impegno da non sottovalutare a Skopje, in casa della Macedonia del Nord; ad arbitrare la sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Campionati Europei sarà il quarantaduenne tedesco Felix Zwayer.

Arbitro FIFA dal 2012, Zwayer è uno degli arbitri più in vista della Bundesliga, dove vanta 213 presenze. 26 invece i gettoni in Champions League, quattro lo scorso anno con il suo highlight risalente agli ottavi di finale tra Real Madrid e Liverpool, vinti dalle merengues per 1-0. Lo scorso giugno è stato l’arbitro della finale di Nations League tra Croazia e Spagna, competizione vinta dalle Furie Rosse ai rigori, mentre cinque anni fa, il 7 settembre 2018, diresse l’1-1 tra Italia e Polonia valido per la fase a gironi della stessa competizione.

Spalletti inaugurerà il suo 4-3-3 per il primo impegno ufficiale con l’Italia. Certo l’impiego di Donnarumma in porta e del tandem Di Lorenzo-Dimarco sugli esterni, aleggia qualche dubbio tra i centrali dove i favoriti sembrano essere Bastoni e Scalvini, ma attenzione alla rodata coppia della Lazio Casale-Romagnoli. Dualismo tra Locatelli e Cristante in cabina di regia, con Barella e Tonali ai suoi lati, mentre in avanti capitan Immobile guiderà l’attacco con Chiesa e Zaccagni.

In casa Macedonia del Nord, Milevski si schiererà probabilmente a specchio, puntando in avanti su delle nostre conoscenze. Attenzione all’ex Palermo Trajkovski, il ‘boia’ dell’Italia nei playoff di qualificazione ai Mondiali, che assisterà Elmas a sinistra e Nestorovski come riferimento centrale. In mezzo le azioni più pericolose passeranno dall’imprescindibile Enis Bardhi.

MACEDONIA DEL NORD-ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. CT. Milevski

Infortunati: –

Squalificati: –

Ballottaggi: –

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Chiesa, Immobile, Zaccagni. CT. Spalletti

Infortunati: Acerbi

Squalificati: –

Ballottaggi: Scalvini-Casale 51%-49%, Locatelli-Cristante 55%-45%

Foto: LaPresse