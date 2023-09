Probabili formazioni Lazio-Torino: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Altra sfida di livello nella sesta giornata di campionato. All’Olimpico di Roma si disputerà il match tra Lazio e Torino alle 20.45; l’arbitro della sfida sarà il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna; con lui Di Gioia e D’Ascanio come assistenti, mentre Prontera ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al Var la coppia composta da Chiffi e Di Vuolo.

Nato a Faenza, il quasi quarantenne vanta in carriera 123 presenze in massima serie, con il debutto nel 2012/2013 nella sfida tra Cagliari e Parma, ed è internazionale dal 2019, oltre ad essere un Video Match Officials della Fifa. Lazio che vanta uno score di nove vittorie, un pareggio e tre sconfitte nella storia con quest’arbitro, mentre sono 15 i precedenti con i granata, con 4 vittorie, 7 pareggi e 4 ko. Nella storia anche un Lazio-Torino, fu 0-0 nel maggio 2021.

Allarme rosso per Sarri, con Zaccagni, Romagnoli e Patric alle prese con un alto sovraccarico muscolare. I tre potrebbero dunque essere lasciati a riposo quest’oggi, con Mario Gila al centro della difesa con Casale e Pedro sulla sinistra. In avanti può rifiatare anche Immobile, con Castellanos che potrebbe avere una possibilità, così come Luis Alberto.

Nel Torino recupera Samuele Ricci e può riprendersi il posto in mezzo al campo mandando nuovamente in panchina Tameze. In avanti Zapata confermatissimo dopo la grande prova contro la Roma, Vlasic può tornare a ricoprire il ruolo di trequartista vicino a Radonjic. Vojvoda prova a rientrare a disposizione ed insidiare uno tra Bellanova e Lazaro.

LAZIO-TORINO

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Indisponibili: –

Squalificati: –

Ballottaggi: Immobile-Castellanos 55%-45%, Luis Alberto-Guendouzi 55%-45%

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric.

Indisponibili: Popa, Djidji, Zima, Vojvoda

Squalificati: –

Ballottaggi: Vlasic-Seck 55%-45%, Ilic-Tameze 60%-40%

Foto: LaPresse