ATP Pechino 2023: Matteo Arnaldi domina Vukic ed accede al tabellone principale

Prosegue l’ottimo momento di Matteo Arnaldi, che è riuscito a staccare il biglietto per il tabellone principale per il torneo ATP 500 di Pechino. Un risultato sicuramente importante per il ligure, che ha sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni l’australiano Aleksandar Vukic, numero 50 del mondo, in due set con un perentorio 6-3 6-2 in appena un’ora e un quarto di gioco.

Decisamente una prestazione di alto livello per Arnaldi, che si aggiunge ai già presenti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego in un ATP 500 dalla entry list di grande valore. Sono presenti, infatti, quasi tutti i migliori al mondo, con la sola assenza di Novak Djokovic. La testa di serie numero uno è Carlos Alcaraz, ma poi ci sono Daniil Medvedev (2), Holger Rune (3), Stefanos Tsitsipas (4) ed Andrey Rublev (5).

Arnaldi ha dominato contro Vukic, chiudendo la sua partita con 5 ace ed il 72% dei punti quando ha servito la prima. Il ligure non ha mai perso il servizio, cancellando tutte le cinque palle break concesse. Sono ventitré i vincenti dell’azzurro rispetto ai 10 dell’australiano, che ha invece commesso 10 errori non forzati contro i 7 del nativo di Sanremo.

Nel primo set si segue la successione dei turni di servizio, con entrambi i tennisti che non concedono palle break nei primi sette giochi. Si arriva, infatti, all’ottavo game, dove Arnaldi riesce a portarsi sullo 0-40 e a sfruttare immediatamente la palla break, strappando a zero il servizio all’avversaria. Il set scivola così nelle mani dell’azzurro per 6-3.

Sulla scia del set vinto, Arnaldi trova subito il break in apertura di seconda frazione. Il secondo game è decisivo, visto che il ligure cancella ben quattro palle del controbreak all’avversario. E’ un momento chiave della partita, perchè Vukic si disunisce dopo l’occasione mancata e perde nuovamente il servizio nel terzo gioco. Avanti 3-0 e con doppio break di vantaggio Arnaldi va a chiudere agevolmente il secondo set sul 6-2 e si qualifica per il tabellone principale del torneo di Pechino.

