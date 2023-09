Probabili formazioni Inter-Milan: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Siamo già al momento del derby della Madonnina. Oggi pomeriggio alle 18.00 il fischio d’inizio di Inter-Milan, sfida valida per la quarta giornata di campionato di Serie A. Ad arbitrare la sfida sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, affiancato dagli assistenti Carbone e Giallatini con Guida come quarto ufficiale. Al Var invece Di Paolo e Piccinini.

Un milanese per un Inter-Milan dunque, poiché il trentaseienne è originario della città meneghina. Quest’anno è difatti caduto il criterio di territorialità per l’assegnazione delle partite da parte dell’AIA. Ma non avrebbe coinvolto lo stesso Sozza, essendo parte della sezione di Seregno e non di quella di Milano. Tanto è vero che ha già diretto in più occasioni sia l’Inter che il Milan, che in ogni caso hanno sempre sorriso: tre vittorie per i nerazzurri, due per i rossoneri.

In casa Inter qualche dubbio di formazione c’è. Acerbi è tornato a disposizione di Inzaghi e potrebbe dunque prendere il posto di De Vrij al centro della difesa, sulla destra Darmian preferito ancora a Pavard. Duello serrato tra Mkhitaryan e Frattesi per completare il centrocampo con Barella e Calhanoglu, con l’armeno favorito non avendo addosso le scorie delle Nazionali. In avanti Thuram per affiancare Lautaro Martinez.

In casa Milan è emergenza difensiva: Tomori è squalificato mentre Kalulu si è fermato in settimana. Dunque, per affiancare Malick Thiaw Pioli deve rispolverare Simon Kjaer. Recuperati invece Maignan Theo Hernandez e soprattutto Giroud, che presumibilmente sarà al centro dell’attacco. Alle spalle della punta transalpina, sicuro Leao, mentre Pulisic appare in vantaggio su Chukwueze.

INTER-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi

Ballottaggi: De Vrij-Acerbi 60%-40%, Mkhitaryan-Frattesi 55%-45%

Squalificati: –

Infortunati: Cuadrado

Diffidati: –

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Ballottaggi: Pulisic-Chukwueze 60%-40%, Giroud-Okafor 65%-35%

Squalificati: Tomori

Infortunati: Kalulu, Bennacer

Diffidati: –

