Probabili formazioni Genoa-Napoli: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Quest’oggi tornerà in azione la Serie A 2023-2024 dopo la sosta per le Nazionali: alle 20.45, il Napoli di Rudi Garcia farà visita al Genoa di Alberto Gilardino per la quarta giornata del campionato in corso. Una sfida importante per entrambe le squadre, a caccia di punti preziosi dopo le sconfitte rimediate prima della pausa rispettivamente con Torino e Lazio.

L’allenatore del Grifone dovrebbe confermare il 4-3-2-1 schierato dopo la debacle dell’esordio con la Fiorentina, un modulo che ha dato maggior solidità difensiva ai rossoblù: in porta confermato Martinez, difesa a quattro composta da Bani e Dragusin al centro, Sabelli e Vasquez sulle fasce. Centrocampo a tre che vedrà all’opera Badelj in cabina di regia con Strootman e Frendrup a completare il pacchetto, Malinovskyi e Gudmundsson agiranno alle spalle dell’unica punta Retegui.

Qualche dubbio in più per il tecnico francese, il quale dovrà pensare anche al primo impegno europeo con il Braga in Champions, programmato per la prossima settimana: tra i pali presente Meret, difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus – in ballottaggio con Natan – e Olivera, centrocampo a tre classico composto da Zielinski, Lobotka e Anguissa. Nel tridente d’attacco, insieme a Osimhen e Kvaratskhelia, giocherà uno tra Lindstrom e Raspadori, in sostituzione dell’infortunato Politano.

La sfida tra Genoa e Napoli, programmata per le 20.45 di oggi allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini, coadiuvato dall’assistente Giacomo Paganessi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-NAPOLI OGGI

GENOA (4-3-2-1): Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmunsson, Malinovskyi; Retegui. All. Gilardino.

Ballottaggi: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Messias, Vogliacco.

Diffidati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zielinski, Lobotka, Zambo Anguissa; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Ballottaggi: Juan Jesus-Natan, Lindstrom-Raspadori

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Gollini.

Diffidati: nessuno.

Foto: Lapresse