PerchÃ© la quarta giornata di Serie A non finisce oggi? Chi gioca il Monday Night: calendario, programma partite, tv, streaming

Il quarto turno della Serie A 2023/2024 non termina oggi. Il massimo campionato italiano è pronto a continuare a regalare emozioni. Nella giornata di ieri, sabato 16 settembre, Juventus e Lazio hanno aperto le danze dopo due settimane di stop per favorire le gare delle Nazionali. Il calcio a livello di club nella Penisola è dunque ritornato, per regalare emozioni ai propri supporters.

E se ieri i bianconeri hanno vinto per 3-1 contro i biancocelesti, l’Inter ha schiacciato il Milan per 5- 1 e il Napoli ha pareggiato per 2-2 contro il Genoa, anche oggi e domani la Serie A non si fermerà. A partire dalle ore 12.30 della data odierna, il Cagliari, se la vedrà con l’Udinese. Alle 15.00 il Monza accoglierà all’U-Power Stadium il Lecce di Roberto D’Aversa mentre allo stesso orario ma sul campo dello Stirpe, il Frosinone se la vedrà con il Sassuolo.

A chiudere Fiorentina-Atalanta e Roma-Empoli. Ma non è terminata qui perché domani, lunedì 18 settembre, ci sarà spazio agli ultimi due incontri. La Salernitana dovrà fronteggiare alle 18.30 e all’interno dell’Arechi il Torino. Alle 20.45 infine, il Verona, proverà a fare infiammare i propri tifosi facendo fuori il Bologna. Vediamo così il calendario e il programma delle sfide di domani della Serie A e del suo quarto turno ancora più da vicino.

CALENDARIO SERIE A (18 SETTEMBRE)

Lunedì 18 settembre

Ore 18.30 – Salernitana-Torino – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Verona-Bologna – 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA SERIE A 18 SETTEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

