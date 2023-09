PerchÃ© Chiesa e Pellegrini hanno lasciato il ritiro dell’Italia? Doppia assenza pesante per la Macedonia

Non inizia propriamente in discesa l’avventura di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Gli Azzurri oggi hanno svolto l’ultimo allenamento prima di imbarcarsi per Skopje, dove domani sera (ore 20.45) affronteranno la Macedonia del Nord nel terzo impegno delle Qualificazioni verso gli Europei di Germania 2024.

La seduta mattutina, purtroppo, ha regalato due brutte notizie al tecnico toscano. Sull’aereo che ha portato il gruppo a Skopje non sono saliti Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, che hanno accusato entrambi un risentimento muscolare. Gli accertamenti del caso hanno emesso il loro verdetto: l’attaccante della Juventus e il centrocampista della Roma sono risultati indisponibili per le due prossime gare e hanno fatto quindi rientro nelle rispettive sedi per sottoporsi alle cure del caso.

Due vere e proprie “tegole” che vanno ulteriormente a complicare i piani di Luciano Spalletti che, da un lato vuole assolutamente esordire con una vittoria nella sua avventura sulla panchina dell’Italia, dall’altro è consapevole che non uscire con i 3 punti dalla trasferta macedone sarebbe un fardello non di poco conto nel percorso verso gli Europei.

Federico Chiesa sarà un’assenza quanto mai pesante per il reparto offensivo. L’ala della Juventus era sicuro di una maglia da titolare e voleva confermare il buon inizio di campionato messo in mostra. Lorenzo Pellegrini, invece, era pronto a subentrare a partita in corsa ma, anche nel suo caso, il forfeit è stato inevitabile, andando a toglierci una pedina tattica di estrema importanza.

