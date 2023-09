Paris Major Premier Padel 2023: Coello e Tapia fanno quattro di fila! Tra le donne primo successo per Josemaria/Sanchez

Arturo Coello e Agustin Tapia calano il poker. Dopo Roma, Madrid e Mendoza, la coppia numero 3 del mondo ha confermato il suo straripante stato di forma e si è aggiudicata anche il Greenweez Paris Major Premier Padel (quinto torneo del circuito Premier Padel 2023), superando in due set in finale Federico Chingotto e Paquito Navarro. Quello ottenuto al Philippe-Chatrier è il quarto Major consecutivo vinto per la coppia delle meraviglie della pala, che ha così eguagliato il record di successi nel circuito (4) ottenuto lo scorso anno dagli assi spagnoli Juan Lebron e Alejandro Galan.

Chingotto e Navarro, coppia numero 4 del seeding, erano animati da grande voglia di rivincita, dopo essere stati battuti nel match per il titolo sia al Foro Italico che nella capitale spagnola. A Parigi hanno avuto un’ottima partenza, strappando il servizio ai quotati rivali e portandosi poi avanti per 4-2: Coello e Tapia, però, sono riusciti a recuperare e si sono aggiudicati il primo set al tie-break, vinto nettamente 7-2. Un epilogo che ha scoraggiato Chingotto e Navarro, che nel secondo set hanno ceduto il servizio per tre volte consecutive e alla fine si sono dovuti inchinare al terzo match point con il risultato finale di 7-6 6-1 dopo un’ora e 22 minuti di gioco.

In campo femminile, invece, è arrivata la vittoria delle spagnole Ariana Sanchez e Paula Josemaria. Dopo le sconfitte in finale a Roma e Madrid, le numero 1 al mondo hanno trionfato in finale contro le connazionali Marta Ortega e Gemma Triay e hanno dunque conquistato il loro primo titolo nel circuito Premier Padel.

Contro la coppia numero 2 al mondo, che aveva trionfato al Foro Italico imponendosi 7-5 al terzo set, Ari e Paula sono partite con grande determinazione: le due spagnole hanno tolto per due volte il servizio alle avversarie, senza mai cedere il proprio (nemmeno una palla break concessa), e poi hanno vinto il primo set con un netto 6-2. Nel secondo parziale Ortega e Triay hanno avuto una reazione e sono diventate più aggressive: la sfida è diventata più equilibrata, almeno fino al 2-2, poi Ari e Paula sono di nuovo scattate e sul 5-3 a loro favore hanno fallito tre match-point. La coppia numero 2 al mondo è riuscita così ad allungare la partita, fallendo anche una palla break sul 4-5 dopo aver annullato un altro match-point: alla fine, però, Ari e Paula sono riuscite a chiudere per 6-2 6-4 in un’ora e 29 minuti.

I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO MASCHILE

FINALE

A. Coello (ESP)/A. Tapia (ARG) (3) – F. Chingotto (ARG)/F. Navarro (ESP) (4) 7-6 6-1

TORNEO FEMMINILE

FINALE

P. Josemaria (ESP)/A. Sanchez (ESP) (1) – M. Ortega (ESP)/G. Triay (ESP) (2) 6-2 6-4

Credit: Premier Padel