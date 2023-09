Atletica, Gaia Sabbatini sul miglio a New York: Grande Mela di prestigio, sigilli di Kerr e Reekie

Gaia Sabbatini ha fatto il proprio ritorno in gara dopo i Mondiali di Budapest, in cui non riuscì a superare le batterie dei 1500 metri (fu quarta nella propria serie con il tempo di 4:01.24). L’azzurra, che nel corso di questa stagione ha firmato il proprio personale sulla distanza (4:01.24 a Chorzow durante gli Europei a squadre), è stata invitata al prestigioso Fifth Avenue Mile a New York.

L’abruzzese ha preso parte alla storica corsa su strada che è andata in scena nel centro di Manhattan. La teramana si è cimentata sui 1609,34 metri nella Grande Mela, chiudendo al diciassettesimo posto con il tempo di 4:33. Per la cronaca la 24enne aveve disputato ufficialmente una sola gara sul miglio prima di oggi, ma in pista: firmò un 4:31.74 a Milano nel 2021.

Gaia Sabbatini è sembrata molto soddisfatta di questa trasferta negli USA, tanto da accompagnare l’evento con una serie di foto che la raffigurano in tutta la sua bellezza pubblicate sul suo profilo Instagram. A vincere la gara è stata la britannica Jemma Reekie in 4:20 davanti all’irlandese Sarah Healy (4:20) e alla britannica Melissa Courtney-Bryant (4:21).

Sul fronte maschile, invece, si è materializzato un successo di grande firma. Il britannico Josh Kerr ha trionfato in 3:48 dopo essersi laureato Campione del Mondo dei 1500 metri a Budapest. Lo scozzese ha preceduto il connazionale George Mills (3:50) e il neozelandese Geordie Beamish (3:50).

Foto: Lapresse