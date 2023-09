Pallanuoto, Coppa Italia 2023-2024: il Savona stacca il pass per la Final Eight

La seconda giornata del Girone A della Coppa Italia 2023-2024 di pallanuoto maschile regala il primo verdetto: il Savona, battendo sia la De Akker che il Trieste, resta a punteggio pieno e centra il primo posto aritmetico nel raggruppamento ed il passaggio alla Final Eight.

Il Preliminary Round, che si concluderà domani e decreterà le altre cinque qualificate alla Final Eight, alla quale sono ammesse di diritto Pro Recco (campionessa d’Italia e detentrice del trofeo) e società organizzatrice (da definire), in programma dal 12 al 14 aprile 2024.

Supereranno il turno le prime due classificate di ciascuno dei tre gironi: il Savona affronterà ai quarti la seconda classificata del Girone C, nel quale oggi l’Ortigia ha battuto il Catania, mentre Telimar e Salerno hanno pareggiato.

La Pro Recco, invece, sfiderà ai quarti la seconda classificata del Girone B, dove oggi hanno vinto il Brescia e la Roma Vis Nova. I liguri, poi in semifinale, potrebbero incontrare proprio il Savona, inserito nella parte alta del tabellone assieme ai campioni d’Italia.

Gironi Preliminary Round

Girone A: Pallanuoto Trieste, De Akker Bologna, RN Camogli, RN Savona, SC Quinto

Girone B: AN Brescia, CN Posillipo, Distretti Ecologici Nuoto Roma, Roma Vis Nova Pallanuoto

Girone C: CC Ortigia, Nuoto Catania, RN Nuoto Salerno, Telimar Palermo

Final Eight

Quarti di finale – venerdì 12 aprile

(1) Pro Recco-2^B, (2) 1^B-2^A, (3) 1^C-Società organizzatrice, (4) Savona (1^A)-2^C

Semifinali – sabato 13 aprile

vincente (1)-vincente (4), vincente (2)-vincente (3)

Finali primo e terzo posto – domenica 14 aprile

RISULTATI E CLASSIFICA COPPA ITALIA 2023-2024

RISULTATI

Girone A

1^ giornata – venerdì 15 settembre

Quinto-RN Savona 5-15

RN Camogli-Pallanuoto Trieste 5-16

2^ giornata – sabato 16 settembre

Pallanuoto Trieste-SC Quinto 14-10

Pallanuoto Trieste: Oliva. Podgornik 2, Petronio, Buljubasic, Vrlic,Valentino, Dasic 2 (1 rig.), Mezzarobba, Razzi 2 (1 rig.), Luca 2, Bini 3, Mladossich 3, Caruso. All. Bettini

SC Quinto: Massaro, N. Gambacciani, Di Somma 1,Villa, Molina, Ravina, Fracas 1, Ferrando, Figari 1, Panerai 5 (2 rig.), Cavano 1, J. Gambacciani 1, Spoli, Massa. All. Bittarello

Arbitri: Schiavo e Navarra

Note: parziali 2-2, 4-2, 4-3, 4-3. Usciti per limite di falli Massa (Q) nel quarto tempo e Petronio (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 6/10 + 3 rigori e Quinto 4/12 +

RN Savona-De Akker Team 17-10

RN Savona: Nicosia, Rocchi 3, Patchaliev 1, Figlioli 4, Vavic 2, Rizzo 3, Urbinati, Bruni 3, Campopiano, Guidi, Durdic, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini. All. Angelini

De Akker Team: Santini, Mengoli, Puccio 1, Marchetti 3, Agulma De Freitas 2, Grossi 1, Steven 3, Milakovic, Alfonso, Luongo, Cocchi, De Simon 1, Pederielli. All. Mistrangelo

Arbitri: Nicolosi e Carmignani

Note: parziali 3-1, 4-1, 5-3, 5-5. Usciti per Durdic (S) e De Simon (D) nel quarto tempo. Savona 6/11 + 2 rigori e De Akker 5/15.

3^ giornata – sabato 16 settembre

RN Savona-Pallanuoto Trieste 14-8

RN Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli 2, Vavic, Rizzo, Urbinati, Bruni 3, Campopiano 3, Guidi 3, Durdic 1, Erdelyi 2, Da Rold, Cora. All. Angelini

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic, Vrlic 1, Valentino, Dasic 1, Liprandi, Razzi 2, Marziali 1, Bini 1, Mladossich 2, Caruso. All. Bettini

Arbitri: L. Bianco e Colombo

Note: parziali 5-1, 4-2, 3-2, 2-3. Usciti per limite di falli Mladossich (T) nel terzo tempo, Bruni (S) e Valentino (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 6/11 + un rigore e Trieste 6/13. Espulso per proteste Bini (T) nel quarto tempo.

De Akker Team-RN Camogli 16-10

De Akker Team: Santini, Mengoli, Puccio 2, Agluma De Freitas, Grossi 1, Steven 3, Milakovic 1, Alfonso, S. Luongo 9 (1 rig), Cocchi, De Simon, Pederielli. All. Mistrangelo

RN Camogli: Rossi, Beggiato 2 (1 rig), Gandini, Mangiante 1, Boggiano 2, Putt, Tabbiani 1, Scardino, Bianco, Banabino 1, Kovacevic 1, Skiljc 2, Ruggieri. All. Temellini

Arbitri: Nicolosi e Navarra

Note: parziali 3-1, 5-1, 4-4, 4-4. Superiorità numeriche: De Akker 8/12 + 2 rigori di cui uno fallito da De Simon nel primo tempo e Camogli 5/9 + 2 rigori di cui uno fallito da Kovacevic nel terzo tempo. Usciti per limite di falli Putt, Tabbiani e Kovacevic (C) nel quarto tempo. Espulsi per proteste Scardino (C) e Steven (DA) nel quarto tempo.

4^ giornata – domenica 17 settembre

10.00 Pallanuoto Trieste-De Akker Team

11.45 SC Quinto-RN Camogli

5^ giornata – domenica 17 settembre

17.30 De Akker Team-SC Quinto

19.15 RN Camogli-RN Savona

Girone B

1^ giornata – sabato 16 settembre

Roma Vis Nova-Distretti Ecologici Nuoto Roma 8-5

Roma Vis Nova: Corregga, Ciotti 1, Poli 2, Strkaji 1, Checchini 1, Russo, De Robertis, Lanfranco, Viskovic 2, Narciso, Di Rocco, Antonucci 1, Rubini, Serta. All. Calcaterra

Distretti Ecologici Nuoto Roma: R. Valle, Camposecco, Martinelli, Voncina, P. Faraglia, Tartaro, Mirarchi 1, Provenziani, Boezi 1, Lucci 2 (1 rig), Spione 1, Cotugno, Musco, G. Valle. All. Mirarchi

Arbitri: Calabrò e Ferrari

Note: parziali 2-3, 2-1, 3-1, 1-0. Superiorità numeriche: Vis Nova 3/8 e Distretti Ecologici 2/14 + un rigore. Nessun giocatore uscito per limite di falli

CN Posillipo-AN Brescia 4-9

CN Posillipo: Izzo, Somma, Angelone, Rocchino 1, Mattiello, Aiello 1, Tubic, Cuccovillo 1 (rig), Briganti 1, Radojevic, Picca, Saccoia, Spinelli, Serino. All. Brancaccio

AN Brescia: Tesanovic, Del Basso 1, Dolce, F. Faraglia 1 (rig), Balzarini 1, Giannazza, Renzuto Iodice 1, Guerrato, Alesiani 2, Manzi 1, Irving 2 (1 rig), Gitto, Massenza. All. Bovo

Arbitri: Pinato e Brasiliano

Note: parziali 1-3, 1-2, 0-2, 2-2. Superiorità numeriche: Posillipo 2/8 + un rigore e Brescia 6/9 + 2 rigori. Nessun giocatore uscito per limite di falli

2^ giornata – domenica 17 settembre

10.00 AN Brescia-Roma Vis Nova

11.30 Distretti Ecologici Nuoto Roma-CN Posillipo

3^ giornata – domenica 17 settembre

15.30 AN Brescia-Distretti Ecologici Nuoto Roma

17.00 Roma Vis Nova-CN Posillipo

Girone C

1^ giornata – sabato 16 settembre

CC Ortigia-Nuoto Catania 18-6

CC Ortigia: Tempesti, Cassia 3, Giribaldi, La Rosa 1, Di Luciano 2, Cupido, Bitadze 1, Carnesecchi 1, A. Condemi 2, Inaba 5, Tringali, Napolitano 1, Calabresi, Ferrero 2 (1 rig). All. Piccardo

Nuoto Catania: Ghiara, Ferlito, Slobodien, R. Torrisi, Gullotta, Marangolo 1, G. Torrisi, Nicolosi, Muscat 2 (1 rig), Russo 2, Murisic 1, Catania, Rossi, Gulisano. All. Dato

Arbitri: Severo e Romolini

Note: parziali 5-1, 2-2, 6-2, 5-1. Superiorità numeriche: Ortigia 4/11 + un rigore e Catania 3/13 + un rigore. Nessun giocatore uscito per limite di falli

RN Nuoto Salerno-Telimar 11-11

RN Nuoto Salerno: Taurisano, Luongo 2, Fortunato 2, Sanges, Parrilli, Gallozzi, Vbrnjak, Gallo 5, D. Presciutti, Bertoli, Goreta 1, Pica 1, De Simone, Maione. All. C. Presciutti

Telimar: Jurisic, Mrini, Vitale 2, Raineri, Giorgetti 1, Hooper 5 (1 rig), Giliberti 1, Metodiev, Lo Cascio, Occhione, Lo Dico 1, Woodhead 1, Girasole, Nuzzo. All. Baldineti

Arbitri: Ricciotti e Paoletti

Note: parziali 4-4, 1-2, 3-2, 3-3. Superiorità numeriche: Salerno 9/16 e Telimar 7/20 + un rigore. Usciti per limite di falli Occhione (T) e Bertoli (S) nel terzo, Vitale e Hooper (T) e Sanges (S) nel quarto tempo. Espulso per proteste D. Presciutti (S) nel terzo tempo.

2^ giornata – domenica 17 settembre

09.30 Nuoto Catana-RN Nuoto Salerno

11.30 Telimar-CC Ortigia 1928

3^ giornata – domenica 17 settembre

16.00 CC Ortigia 1928-RN Nuoto Salerno

18.00 Nuoto Catania-Telimar

CLASSIFICHE

Girone A: Savona* 9, Trieste* 6, De Akker 3, Quinto 0, Camogli 0. * = una partita in più

Girone B: Roma Vis Nova 3, AN Brescia 3, Posillipo 0, Nuoto Roma 0.

Girone C: Ortigia 3, Salerno 1, Telimar 1, Catania 0.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo