Calcio femminile, Serie A 2023/2024: la Juve soffre ma vince all’esordio, successo anche per la Fiorentina

Si sono giocate oggi le due prime due partite Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Alle 15:00 si è disputato il match tra Pomigliano-Juventus, mentre alle 18:00 sono scese in campo Fiorentina e Sassuolo: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco la Juventus non ha giocato un grande match, ma ha conquistato un’importante vittoria per 3-2. Al vantaggio iniziale di Violah Nambi all’11’, hanno risposto Amanda Nilden e Julia Grosso tra il 29′ e il 31′. Poi, sul risultato di 2-1 in favore delle bianconere, il Pomigliano ha reagito subito e ha trovato il pareggio al 33′ con un bellissimo goal di Analu Martinez. La partita è successivamente proseguita senza altri più goal fino al 68′, momento in cui Cristiana Girelli ha insaccato di testa, regalando alla Juventus il 3-2. Nei minuti restanti la squadra di Antonio Contreras non è più riuscita a fare male alle avversarie e alla fine la partita si è conclusa con il successo di misura della Vecchia Signora.

Allo stadio Comunale Gino Bozzi la Fiorentina ha ribaltato il punteggio nel match contro il Sassuolo e ha vinto la prima partita in campionato per 2-1. A decidere la partita in favore della squadra toscana sono state le reti di Michela Catena (all’8′) e Norma Cinotti (84′), arrivate entrambe dopo il timbro iniziale di Daniela Sabatino (5′).

Foto: LiveMedia/Nicolas Morassutti