Pagelle Italia-Macedonia del Nord 3-0, Europei volley: Lavia col 95%, Giannelli smistatore, Michieletto promosso

L’Italia ha surclassato la Macedonia del Nord con un sonoro 3-0 (25-20; 25-12; 25-15) e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale si è imposta in maniera nitida di fronte al proprio pubblico del PalaFlorio di Bari, confermando il pronostico della vigilia e infilando il sesto successo consecutivo in questa rassegna continentale. I Campioni del Mondo e d’Europa hanno faticato a sciogliersi nel primo set, poi hanno carburato e hanno chiuso l’incontro senza patemi d’animo, meritandosi così il prossimo match contro la vincente di Olanda-Germania. Di seguito le pagelle degli azzurri.

PAGELLE ITALIA-MACEDONIA DEL NORD VOLLEY

DANIELE LAVIA: 8. Lo schiacciatore gioca la sua miglior partita in questa rassegna continentale, disputando un incontro a tutto campo e in cui sfodera tutto il suo enorme talento in ogni fondamentale: 95% di ricezione positiva, 87% in attacco (13 su 15), 1 ace, 2 muri e 16 punti complessivi. Scatenato da ogni posizione, l’intesa con Giannelli è sopraffina.

SIMONE GIANNELLI: 7,5. Nel primo set non riesce a carburare al meglio delle proprie potenzialità, poi sale in cattedra da autentico capitano, sfruttando anche una ricezione migliore. Il palleggiatore si destreggia brillantemente in cabina di regia, chiama in causa tutti i compagni di squadra, amplia la distribuzione al massimo delle possibilità e l’Italia surclassa la Macedonia del Nord. Benissimo il feeling con Lavia, sfrutta bene Michieletto e Romanò, impeccabile nel servire succosi primi tempi ai centrali.

ALESSANDRO MICHIELETTO: 7. Tiene bene la rotta accanto a Lavia, facendosi apprezzare sia in ricezione (75% su 8 palloni) e risultando molto preciso in attacco (77%). Il martello di Trento gioca a tratti al piccolo trotto, ma quando lascia andare il braccio in diagonale e in parallela risulta di una categoria superiore. Chiude con 12 punti a referto.

YURI ROMANÒ: 6,5. Il suo servizio mette in difficoltà gli avversari in diverse circostanze (tra l’altro firma anche un paio di ace), ma sul fronte d’attacco la sua iniziativa non risulta continua come è invece in grado di fare. Alza le percentuali nel corso della partita e chiude a referto con 12 punti (44% in fase offensiva).

ROBERTO RUSSO: 6/7. Il centrale trova il modo di mettere la firma con i primi tempi e legge benissimo un paio di slash. Si rivela una valida opzione per Giannelli e chiude con 8 punti (1 ace, 1 muro).

GIANLUCA GALASSI: 6/7. Il centrale disputa una partita molto accorta sottorete ed è abile nel fermare le iniziative avversarie, facendosi trovare sempre pronto a muro (2 muri con il fondamentale) e non tirandosi dietro in occasione delle 6 palle ricevute per attaccare (67%). A referto con 6 punti e tanta sostanza.

FABIO BALASO: 6. Il libero disputa una partita di ordinaria amministrazione: non deve strafare contro un avversario che soltanto nel primo set ha servito bene e ha attaccato con una certa efficacia. Le partite di maggior peso sono però dietro l’angolo, bisognerà farsi trovare pronti e l’odierno 60% di ricezione positiva è una buona base di partenza.

ALESSANDRO BOVOLENTA, RICCARDO SBERTOLI, LEONARDO SCANFERLA: S.V. Giocano soltanto alcuni scambi nel finale del terzo set.

Non entrati: Mattia Bottolo, Tommaso Rinaldi, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca.

Foto: Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi