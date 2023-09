Ordine d’arrivo Vuelta a España 2023, tappa di oggi: Filippo Ganna vince la cronometro! Evenepoel guadagna

Filippo Ganna ha vinto la decima tappa della Vuelta a España 2023. Il fuoriclasse italiano si è imposto nella cronometro di 25,8 km con partenza e arrivo a Valladolid, lungo un tracciato completamente pianeggiante. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha completato la prova con il tempo di 27’39”, riuscendo a battere il belga Remco Evenepoel.

Il Campione del Mondo a cronometro, che aveva sconfitto l’azzurro durante la rassegna iridata a metà agosto, si è inchinato per 16 secondi. Il belga ha così guadagnato in classifica generale su grandi rivali come il danese Jonas Vingegaard, mentre lo sloveno Primoz Roglic ha tenuto benissimo e ha perso soltanto venti secondi. Di seguito l’ordine d’arrivo della tappa di oggi alla Vuelta di Spagna 2023.

ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI VUELTA A ESPAÑA 2023

1 FILIPPO GANNA 36 INEOS GRENADIERS 00H 27′ 39” – – –

2 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 00H 27′ 55” + 00H 00′ 16” – –

3 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 00H 28′ 15” + 00H 00′ 36” – –

4 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 00H 28′ 29” + 00H 00′ 50” – –

5 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA – HANSGROHE 00H 28′ 31” + 00H 00′ 52” – –

6 MATTIA CATTANEO 3 SOUDAL QUICK-STEP 00H 28′ 48” + 00H 01′ 09” – –

7 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 00H 28′ 50” + 00H 01′ 11” – –

8 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 00H 28′ 51” + 00H 01′ 12” – –

9 NELSON OLIVEIRA 147 MOVISTAR TEAM 00H 28′ 51” + 00H 01′ 12” – –

10 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 00H 28′ 57” + 00H 01′ 18” – –

11 STEFAN BISSEGGER 102 EF EDUCATION – EASYPOST 00H 28′ 58” + 00H 01′ 19” – –

12 JONATHAN CASTROVIEJO 34 INEOS GRENADIERS 00H 29′ 03” + 00H 01′ 24” – –

13 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 00H 29′ 08” + 00H 01′ 29” – –

14 NICO DENZ 72 BORA – HANSGROHE 00H 29′ 14” + 00H 01′ 35” – –

15 MATTEO SOBRERO 127 TEAM JAYCO ALULA 00H 29′ 23” + 00H 01′ 44” – –

16 ANTONIO TIBERI 48 BAHRAIN VICTORIOUS 00H 29′ 25” + 00H 01′ 46” – –

17 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 00H 29′ 25” + 00H 01′ 46” – –

18 FINN FISHER-BLACK 14 UAE TEAM EMIRATES 00H 29′ 30” + 00H 01′ 51” – –

19 JULIUS JOHANSEN 134 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 00H 29′ 33” + 00H 01′ 54” – –

20 GERAINT THOMAS 31 INEOS GRENADIERS 00H 29′ 39” + 00H 02′ 00” – –

21 OIER LAZKANO LOPEZ 146 MOVISTAR TEAM 00H 29′ 41” + 00H 02′ 02” – –

22 JASHA SÜTTERLIN 47 BAHRAIN VICTORIOUS 00H 29′ 42” + 00H 02′ 03” – –

23 LENNARD KÄMNA 75 BORA – HANSGROHE 00H 29′ 43” + 00H 02′ 04” – –

24 HUGH JOHN CARTHY 101 EF EDUCATION – EASYPOST 00H 29′ 47” + 00H 02′ 08” – –

25 ROBERT GESINK 22 JUMBO-VISMA 00H 29′ 48” + 00H 02′ 09” – –

26 DAVID DE LA CRUZ 192 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 00H 29′ 49” + 00H 02′ 10” – –

27 KÉVIN VAUQUELIN 171 TEAM ARKEA – SAMSIC 00H 29′ 54” + 00H 02′ 15” – –

28 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 00H 30′ 00” + 00H 02′ 21” – –

29 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 00H 30′ 05” + 00H 02′ 26” – –

30 LENNY MARTINEZ 62 GROUPAMA – FDJ 00H 30′ 08” + 00H 02′ 29” – –

31 ROMAIN GREGOIRE 66 GROUPAMA – FDJ 00H 30′ 10” + 00H 02′ 31” – –

32 ATTILA VALTER 26 JUMBO-VISMA 00H 30′ 13” + 00H 02′ 34” – –

33 THOMAS DE GENDT 91 LOTTO DSTNY 00H 30′ 13” + 00H 02′ 34” – –

34 ABEL BALDERSTONE ROUMENS 212 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 00H 30′ 14” + 00H 02′ 35” – –

35 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 00H 30′ 14” + 00H 02′ 35” – –

36 HUGO PAGE 135 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 00H 30′ 16” + 00H 02′ 37” – –

37 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 51 LIDL-TREK 00H 30′ 18” + 00H 02′ 39” – –

38 LAWRENCE WARBASSE 117 AG2R CITROEN TEAM 00H 30′ 22” + 00H 02′ 43” – –

39 LUIS LEON SANCHEZ 193 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 00H 30′ 22” + 00H 02′ 43” – –

40 DAMIANO CARUSO 42 BAHRAIN VICTORIOUS 00H 30′ 25” + 00H 02′ 46” – –

41 RUI COSTA 131 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 00H 30′ 30” + 00H 02′ 51” – –

42 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 178 TEAM ARKEA – SAMSIC 00H 30′ 32” + 00H 02′ 53” – –

43 REIN TAARAMÄE 136 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 00H 30′ 35” + 00H 02′ 56” – –

44 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 148 MOVISTAR TEAM 00H 30′ 37” + 00H 02′ 58” – –

45 KENNY ELISSONDE 53 LIDL-TREK 00H 30′ 39” + 00H 03′ 00” – –

46 GEOFFREY SOUPE 187 TOTALENERGIES 00H 30′ 43” + 00H 03′ 04” – –

47 EGAN BERNAL 33 INEOS GRENADIERS 00H 30′ 47” + 00H 03′ 08” – –

48 STEFF CRAS 181 TOTALENERGIES 00H 30′ 47” + 00H 03′ 08” – –

49 JULIUS VAN DEN BERG 108 EF EDUCATION – EASYPOST 00H 30′ 48” + 00H 03′ 09” – –

50 JESUS EZQUERRA MUELA 204 BURGOS-BH 00H 30′ 51” + 00H 03′ 12” – –

51 PAUL OURSELIN 186 TOTALENERGIES 00H 30′ 51” + 00H 03′ 12” – –

52 BEN ZWIEHOFF 78 BORA – HANSGROHE 00H 30′ 51” + 00H 03′ 12” – –

53 ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 211 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 00H 30′ 54” + 00H 03′ 15” – –

54 CLÉMENT DAVY 64 GROUPAMA – FDJ 00H 30′ 55” + 00H 03′ 16” – –

55 FABIEN DOUBEY 183 TOTALENERGIES 00H 30′ 55” + 00H 03′ 16” – –

56 RÉMY ROCHAS 158 COFIDIS 00H 30′ 56” + 00H 03′ 17” – –

57 JONATHAN CAICEDO 103 EF EDUCATION – EASYPOST 00H 30′ 56” + 00H 03′ 17” – –

58 JESUS HERRADA 151 COFIDIS 00H 30′ 57” + 00H 03′ 18” – –

59 DORIAN GODON 113 AG2R CITROEN TEAM 00H 30′ 58” + 00H 03′ 19” – –

60 IMANOL ERVITI 144 MOVISTAR TEAM 00H 30′ 58” + 00H 03′ 19” – –

61 BOY VAN POPPEL 138 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 00H 31′ 00” + 00H 03′ 21” – –

62 ANDREY ZEITS 198 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 00H 31′ 03” + 00H 03′ 24” – –

63 FABIO FELLINE 197 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 00H 31′ 03” + 00H 03′ 24” – –

64 JACOPO MOSCA 56 LIDL-TREK 00H 31′ 06” + 00H 03′ 27” – –

65 DRIES VAN GESTEL 188 TOTALENERGIES 00H 31′ 07” + 00H 03′ 28” – –

66 ANDREA PICCOLO 105 EF EDUCATION – EASYPOST 00H 31′ 07” + 00H 03′ 28” – –

67 OMAR FRAILE MATARRANZ 37 INEOS GRENADIERS 00H 31′ 08” + 00H 03′ 29” – –

68 NICOLAS PRODHOMME 118 AG2R CITROEN TEAM 00H 31′ 10” + 00H 03′ 31” – –

69 ANDREA VENDRAME 116 AG2R CITROEN TEAM 00H 31′ 10” + 00H 03′ 31” – –

70 JAN TRATNIK 25 JUMBO-VISMA 00H 31′ 10” + 00H 03′ 31” – –

71 WOUT POELS 46 BAHRAIN VICTORIOUS 00H 31′ 12” + 00H 03′ 33” – –

72 RUDY MOLARD 61 GROUPAMA – FDJ 00H 31′ 12” + 00H 03′ 33” – –

73 DYLAN VAN BAARLE 27 JUMBO-VISMA 00H 31′ 13” + 00H 03′ 34” – –

74 DOMEN NOVAK 16 UAE TEAM EMIRATES 00H 31′ 13” + 00H 03′ 34” – –

75 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM-FIRMENICH 00H 31′ 17” + 00H 03′ 38” – –

76 JON BARRENETXEA GOLZARRI 214 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 00H 31′ 18” + 00H 03′ 39” – –

77 RUBEN FERNANDEZ 156 COFIDIS 00H 31′ 20” + 00H 03′ 41” – –

78 JAMES KNOX 5 SOUDAL QUICK-STEP 00H 31′ 23” + 00H 03′ 44” – –

79 JIMMY JANSSENS 86 ALPECIN-DECEUNINCK 00H 31′ 25” + 00H 03′ 46” – –

80 EMANUEL BUCHMANN 73 BORA – HANSGROHE 00H 31′ 28” + 00H 03′ 49” – –

81 DAVID MAX POOLE 168 TEAM DSM-FIRMENICH 00H 31′ 32” + 00H 03′ 53” – –

82 IVAN GARCIA CORTINA 145 MOVISTAR TEAM 00H 31′ 32” + 00H 03′ 53” – –

83 PHILLIP CASPER PEDERSEN 6 SOUDAL QUICK-STEP 00H 31′ 35” + 00H 03′ 56” – –

84 SAMUELE BATTISTELLA 191 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 00H 31′ 35” + 00H 03′ 56” – –

85 PAUL LAPEIRA 114 AG2R CITROEN TEAM 00H 31′ 36” + 00H 03′ 57” – –

86 DANIEL NAVARRO GARCIA 206 BURGOS-BH 00H 31′ 36” + 00H 03′ 57” – –

87 SYLVAIN MONIQUET 96 LOTTO DSTNY 00H 31′ 37” + 00H 03′ 58” – –

88 BAUKE MOLLEMA 55 LIDL-TREK 00H 31′ 38” + 00H 03′ 59” – –

89 VADIM PRONSKIY 196 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 00H 31′ 39” + 00H 04′ 00” – –

90 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 195 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 00H 31′ 40” + 00H 04′ 01” – –

91 PIETER SERRY 7 SOUDAL QUICK-STEP 00H 31′ 40” + 00H 04′ 01” – –

92 JUAN SEBASTIAN MOLANO 15 UAE TEAM EMIRATES 00H 31′ 40” + 00H 04′ 01” – –

93 ELIE GESBERT 172 TEAM ARKEA – SAMSIC 00H 31′ 41” + 00H 04′ 02” – –

94 CHRISTOPHER HAMILTON 165 TEAM DSM-FIRMENICH 00H 31′ 41” + 00H 04′ 02” – –

95 SAMUEL WATSON 68 GROUPAMA – FDJ 00H 31′ 43” + 00H 04′ 04” – –

96 PELAYO SANCHEZ MAYO 208 BURGOS-BH 00H 31′ 43” + 00H 04′ 04” – –

97 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 207 BURGOS-BH 00H 31′ 43” + 00H 04′ 04” – –

98 SIMONE PETILLI 137 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 00H 31′ 44” + 00H 04′ 05” – –

99 JORGE ARCAS 142 MOVISTAR TEAM 00H 31′ 46” + 00H 04′ 07” – –

100 JAN MAAS 125 TEAM JAYCO ALULA 00H 31′ 46” + 00H 04′ 07” – –

101 MATHIS LE BERRE 174 TEAM ARKEA – SAMSIC 00H 31′ 47” + 00H 04′ 08” – –

102 JULIEN BERNARD 52 LIDL-TREK 00H 31′ 49” + 00H 04′ 10” – –

103 CALLUM SCOTSON 126 TEAM JAYCO ALULA 00H 31′ 49” + 00H 04′ 10” – –

104 DAVIDE CIMOLAI 152 COFIDIS 00H 31′ 50” + 00H 04′ 11” – –

105 ALAN JOUSSEAUME 184 TOTALENERGIES 00H 31′ 53” + 00H 04′ 14” – –

106 ROBBE GHYS 85 ALPECIN-DECEUNINCK 00H 31′ 53” + 00H 04′ 14” – –

107 WILCO KELDERMAN 23 JUMBO-VISMA 00H 31′ 54” + 00H 04′ 15” – –

108 OTTO VERGAERDE 58 LIDL-TREK 00H 31′ 55” + 00H 04′ 16” – –

109 KAMIL GRADEK 44 BAHRAIN VICTORIOUS 00H 31′ 55” + 00H 04′ 16” – –

110 EDWARD THEUNS 57 LIDL-TREK 00H 31′ 56” + 00H 04′ 17” – –

111 KEVIN LEDANOIS 175 TEAM ARKEA – SAMSIC 00H 31′ 57” + 00H 04′ 18” – –

112 GEOFFREY BOUCHARD 112 AG2R CITROEN TEAM 00H 32′ 00” + 00H 04′ 21” – –

113 RUI OLIVEIRA 13 UAE TEAM EMIRATES 00H 32′ 04” + 00H 04′ 25” – –

114 MARIJN VAN DEN BERG 107 EF EDUCATION – EASYPOST 00H 32′ 07” + 00H 04′ 28” – –

115 LUKASZ OWSIAN 176 TEAM ARKEA – SAMSIC 00H 32′ 08” + 00H 04′ 29” – –

116 ALBERTO DAINESE 163 TEAM DSM-FIRMENICH 00H 32′ 09” + 00H 04′ 30” – –

117 JOEL NICOLAU BELTRAN 217 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 00H 32′ 10” + 00H 04′ 31” – –

118 JONAS KOCH 76 BORA – HANSGROHE 00H 32′ 10” + 00H 04′ 31” – –

119 TOBIAS BAYER 83 ALPECIN-DECEUNINCK 00H 32′ 11” + 00H 04′ 32” – –

120 SÉBASTIEN GRIGNARD 93 LOTTO DSTNY 00H 32′ 11” + 00H 04′ 32” – –

121 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 104 EF EDUCATION – EASYPOST 00H 32′ 13” + 00H 04′ 34” – –

122 MICHAL SCHLEGEL 218 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 00H 32′ 13” + 00H 04′ 34” – –

123 FELIX ENGELHARDT 122 TEAM JAYCO ALULA 00H 32′ 14” + 00H 04′ 35” – –

124 KADEN GROVES 81 ALPECIN-DECEUNINCK 00H 32′ 15” + 00H 04′ 36” – –

125 LOUIS VERVAEKE 8 SOUDAL QUICK-STEP 00H 32′ 17” + 00H 04′ 38” – –

126 MICHEL RIES 177 TEAM ARKEA – SAMSIC 00H 32′ 18” + 00H 04′ 39” – –

127 EDUARDO SEPULVEDA 97 LOTTO DSTNY 00H 32′ 20” + 00H 04′ 41” – –

128 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 74 BORA – HANSGROHE 00H 32′ 20” + 00H 04′ 41” – –

128 FERNANDO BARCELO ARAGON 213 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 00H 32′ 20” + 00H 04′ 41” – –

130 DAVID GONZALEZ LOPEZ 216 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 00H 32′ 21” + 00H 04′ 42” – –

131 ANDRÉ CARVALHO 154 COFIDIS 00H 32′ 23” + 00H 04′ 44” – –

132 ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA 205 BURGOS-BH 00H 32′ 23” + 00H 04′ 44” – –

133 MIKAEL CHEREL 111 AG2R CITROEN TEAM 00H 32′ 24” + 00H 04′ 45” – –

134 ANDREAS LORENTZ KRON 94 LOTTO DSTNY 00H 32′ 27” + 00H 04′ 48” – –

135 MATEVŽ GOVEKAR 43 BAHRAIN VICTORIOUS 00H 32′ 29” + 00H 04′ 50” – –

136 JAN HIRT 4 SOUDAL QUICK-STEP 00H 32′ 30” + 00H 04′ 51” – –

137 AMANUEL GEHBREIGZABHIER 54 LIDL-TREK 00H 32′ 31” + 00H 04′ 52” – –

138 SEAN FLYNN 164 TEAM DSM-FIRMENICH 00H 32′ 32” + 00H 04′ 53” – –

139 LORENZO GERMANI 65 GROUPAMA – FDJ 00H 32′ 34” + 00H 04′ 55” – –

140 HUGO HOFSTETTER 173 TEAM ARKEA – SAMSIC 00H 32′ 36” + 00H 04′ 57” – –

141 THOMAS BONNET 182 TOTALENERGIES 00H 32′ 36” + 00H 04′ 57” – –

142 JETSE BOL 203 BURGOS-BH 00H 32′ 38” + 00H 04′ 59” – –

143 DAMIEN TOUZE 115 AG2R CITROEN TEAM 00H 32′ 39” + 00H 05′ 00” – –

144 FRANÇOIS BIDARD 153 COFIDIS 00H 32′ 41” + 00H 05′ 02” – –

145 SEAN QUINN 106 EF EDUCATION – EASYPOST 00H 32′ 54” + 00H 05′ 15” – –

146 KIM ALEXANDER HEIDUK 38 INEOS GRENADIERS 00H 32′ 55” + 00H 05′ 16” – –

147 ROMAIN COMBAUD 162 TEAM DSM-FIRMENICH 00H 32′ 56” + 00H 05′ 17” – –

148 LEWIS ASKEY 63 GROUPAMA – FDJ 00H 32′ 57” + 00H 05′ 18” – –

149 MICHAEL STORER 67 GROUPAMA – FDJ 00H 32′ 59” + 00H 05′ 20” – –

150 EDWARD PLANCKAERT 88 ALPECIN-DECEUNINCK 00H 33′ 01” + 00H 05′ 22” – –

151 JOSE HERRADA 157 COFIDIS 00H 33′ 01” + 00H 05′ 22” – –

152 CYRIL BARTHE 202 BURGOS-BH 00H 33′ 04” + 00H 05′ 25” – –

153 JASON OSBORNE 87 ALPECIN-DECEUNINCK 00H 33′ 06” + 00H 05′ 27” – –

154 WELAY BERHE 123 TEAM JAYCO ALULA 00H 33′ 08” + 00H 05′ 29” – –

155 RUNE HERREGODTS 133 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 00H 33′ 15” + 00H 05′ 36” – –

156 JARRAD DRIZNERS 92 LOTTO DSTNY 00H 33′ 21” + 00H 05′ 42” – –

157 LENNERT VAN EETVELT 98 LOTTO DSTNY 00H 33′ 27” + 00H 05′ 48” – –

158 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 201 BURGOS-BH 00H 33′ 38” + 00H 05′ 59” – –

159 MILAN MENTEN 95 LOTTO DSTNY 00H 33′ 45” + 00H 06′ 06” – –

160 MAURICE BALLERSTEDT 82 ALPECIN-DECEUNINCK 00H 33′ 54” + 00H 06′ 15” – –

