CRO Race 2023: Orluis Aular vince la quinta tappa e diventa leader della generale, quarto Viviani

Quinta tappa per la CRO Race 2023, altro arrivo in volata. Sul traguardo di Ozalj brilla la maglia di campione nazionale venezuelana portata sulle spalle da Orluis Aular: trionfo per il corridore della Caja Rural – Seguros RGA che trova il colpo doppio andando a vestire anche la maglia di leader della classifica generale.

Sprint anche oggi particolare e con i treni che non sono riusciti ad organizzarsi al meglio, da sottolineare una Ineos Grenadiers imprecisa, con l’ex maglia rossa di leader Magnus Sheffield finito a terra nell’ultima curva.

Aular trova la vittoria con uno sprint di rimonta battendo il norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling), mentre terzo è Ethan Hayter (Ineos Grenadiers).

In casa Italia quarta piazza per Elia Viviani (Ineos Grenadiers), sesta per Giovanni Lonardi (EOLO-Kometa), nona per Nicolò Buratti (Bahrain – Victorious), decima per Nicolò Parisini (Q36.5 Pro Cycling Team).

Foto: Lapresse