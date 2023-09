Nuova Zelanda-Namibia oggi in tv, Mondiali rugby 2023: orario, programma, canale, streaming, formazioni

Si disputa questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, il secondo match del lungo weekend della Rugby World Cup 2023. E a Tolosa scenderanno in campo la Nuova Zelanda e la Namibia, entrambe uscite sconfitte all’esordio. Le due squadre sono inserite nello stesso girone dell’Italia.

E se la Namibia era sfavorita contro l’Italia, ha fatto male agli All Blacks il brutto ko subito contro la Francia. Per i tuttineri si tratta della prima sconfitta nella propria storia durante la fase a gironi di una Coppa del Mondo e ha potenzialmente già compromesso la possibilità di chiudere al primo posto il girone. Battere con un margine netto la Namibia è l’unica opzione per la Nuova Zelanda per rialzare la testa in vista del match contro l’Italia il prossimo 29 settembre

NUOVA ZELANDA-NAMIBIA

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Caleb Clarke, 13 Anton Lienert-Brown, 12 David Havili, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Damian McKenzie, 9 Cam Roigard, 8 Ardie Savea (c), 7 Dalton Papali’i, 6 Luke Jacobson, 5 Samuel Whitelock, 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Ofa Tu’ungafasi

In panchina: 16 Dane Coles, 17 Ethan de Groot, 18 Fletcher Newell, 19 Scott Barrett, 20 Tupou Vaa’i, 21 Aaron Smith, 22 Richie Mo’unga, 23 Rieko Ioane

Namibia: 15 Cliven Loubser, 14 Gerswin Mouton, 13 Johan Deysel, 12 Le Roux Malan 11 Divan Rossouw, 10 Tiaan Swanepoel, 9 Damian Stevens, 8 Richard Hardwick, 7 Prince Gaoseb, 6 Wian Conradie, 5 Tjiuee Uanivi, 4 Johan Retief, 3 Johan Coetzee, 2 Torsten van Jaarsveld, 1 Jason Benade

In panchina: 16 Louis van der Westhuizen, 17 Desiderius Sethie, 18 Haitembu Shifuka, 19 PJ Van Lill, 20 Adriaan Booysen, 21 Max Katjijeko, 22 Jacques Theron, 23 JC Greyling

La sfida tra Nuova Zelanda e Namibia è dunque in programma venerdì 15 settembre alle ore 21.00 a Tolosa. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO e Now TV.

CALENDARIO NUOVA ZELANDA-NAMIBIA, RUGBY

Venerdì 15 settembre

21.00 Nuova Zelanda-Namibia

PROGRAMMA NUOVA ZELANDA-NAMIBIA, RUGBY: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO e Now TV

Foto: LaPresse