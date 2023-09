Nuoto, Thomas Ceccon risponde presente alla tappa di Coppa del Mondo a Berlino

Ci si prepara nell’anno più importante. I Mondiali di Fukuoka (Giappone) sono ormai alle spalle e ci si prepara in vista di quello che sarà. I nuotatori avranno davanti a loro un’annata che intensa è dire poco, tenuto conto degli anomali Mondiali di Doha nel mese di febbraio 2024 e degli Europei la cui programmazione non è ancora nota. In tutto questo, il focus saranno ovviamente le Olimpiadi a Parigi.

Per avere un confronto diretto con avversari qualificati e allenarsi nel contempo, Thomas Ceccon prenderà parte alla Coppa del Mondo, che inizierà dal 6 all’8 ottobre da Berlino (Germania). Un circuito con altri appuntamenti ad Atene (13-15 ottobre) e a Budapest (20-22 ottobre), che annovera partecipanti illustri, alcuni dei quali assenti in Giappone.

Chad Le Clos, Kristof Milak, Adam Peaty, Nic Fink, Dylan Carter, Sarah Sjoestroem, Kylie Masse, Kaylee McKeown, Lani Pallister e Beata Nelson fanno parte della lista e si cimenteranno per comprendere la loro condizione. Osservati speciali Le Clos, Milak e Peaty, non presenti nella rassegna iridata e sicuramente personaggi di spicco della piscina.

Una competizione che si svolgerà in vasca lunga e darà modo agli atleti di ottenere i tempi per la qualificazione alla rassegna iridata e ai Giochi, il tutto completato da un montepremi di 1.2 milioni di dollari, esclusi i bonus per il record del mondo (10.000 dollari) e per la tripletta di specialità nelle tre tappe del circuito (10.000 dollari).

Foto: Lapresse