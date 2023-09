Giornata amara per l’Italia nei Mondiali juniores di nuoto di scena a Netanya, in Israele; niente medaglie in questo day tre, con i maggiori rimpianti che arrivano nella 4×100 mista che ha chiuso al quarto posto. Davide Passafaro, Lorenzo Ballarati, Sara Curtis e Matilde Biagiotti hanno impensierito il Canada, che è riuscito a tenersi davanti nell’ultima frazione e distanziare gli azzurri, autore di un crono in 3.30.08; stravince l’Australia, che firma il record mondiale di categoria e, di conseguenza, dei Campionati, in 3.24.29 strappandolo agli Stati Uniti, oggi secondi.

Sara Curtis colleziona un altro piazzamento nei 100 stile libero, chiudendo al quinto posto: l’azzurra fa il meglio possibile, ma si ferma in 55.27 nella gara che ha visto un predominio austriaco, con Olivia Wunsch vincitrice in 53.71 davanti alla connazionale Milla Jansen (54.08) e alla statunitense Anna Moesch (54.69). Federico Momoni assiste da vicino al successo di Casper Puggaard nei 100 farfalla, con il danese che si impone comodamente in 52.30 davanti al cinese Xizhe Wang (52.65) e all’australiano Lukas Edl (52.68). L’azzurro è lontano, ottavo posto in 54.33.

Fa anche peggio Filippo Bertoni, che è nono assoluto negli 800 metri crollando nelle ultime quattro vasche nella gara che ha visto trionfare il turco Kuzey Tuncelli che strappa il record dei Campionati a Lorenzo Galossi in 7’48”75.

Nei 50 stile libero maschili ci saranno due italiani: Lorenzo Ballarati è terzo assoluto in 22.38, a nove centesimi dal miglior tempo dell’australiano Flynn Southam, mentre Davide Passafaro entra con il sesto tempo in 22.73, stesso crono del canadese Paul Dardis. Bene anche Christian Bacico nei 50 dorso, settimo in 25.45, mentre viene eliminato Daniele Del Signore in 26.05.

Avanza anche Francesca Zucca, terza nei 100 rana in 1.07.68 con l’estone Eneli Jefimova che pare imprendibile dopo aver rifilato almeno un secondo a tutte, può essere lotta per il podio con Alexanne Lepage e Piper Enge. Eliminata invece Chiara Della Corte in 1.09.52.

Foto: LiveMedia/Fabio Patamia