Nuoto, Mondiali juniores 2023: argento e bronzo per Ragaini e Bertoni nei 400 stile libero

In archivio la prima giornata dei Mondiali giovanili di nuoto di scena a Netanya, in Israele. L’Italia esulta subito con una doppia medaglia nei 400 stile libero, andando a sfiorare anche il titolo iridato.

Il protagonista è Alessandro Ragaini, che compie una gara di rimonta, ma il suo 3.46.66 non basta per scalzare il primatista mondiale di categoria, il bulgaro Petar Petrov Mitsin; a completare3 il podio è Filippo Bertoni della CC Aniene, bravo a difendersi dall’attacco del canadese Lorne Wigginton.

Niente podio invece per la 4×100 stile libero maschile composta da Mirko Chiaversoli, Davide Passafaro, Gianluca Messina e Lorenzo Ballarati: dopo una partenza lenta, che li ha costretti nelle retrovie, non è arrivato il miracolo, chiudendo quarti in 3.17.49, a 15 centesimi dal Canada terzo; irraggiungibili gli Stati Uniti, autori del record mondiale di categoria e dei campionati in 3.15.49. Medaglia di legno anche per la 4×200 femminile di Giulia Vetrano, Matilde Biagiotti, Emma Vittoria Giannelli e Giulia Zambelli, ma stavolta i rimpianti sono minori: di un altro pianeta Stati Uniti (poi vincitori), Australia e Canada, con il paese della foglia d’acero che rifila più di dieci secondi alle azzurre (8-03.49).

Irene Mati ottiene il pass per la finale nei 50 rana, grazie al sesto tempo assoluto nella semifinale chiusa in 31.48, beffata invece Chiara Della Corte che firma il decimo tempo in 31.61, a soli tre centesimi dalla qualificazione della finnica Kiia Metsakonkola. Avanzano anche Christian Bacico e Daniele Del Signore: il primo è quarto assoluto in 54.27, a pari merito con lo statunitense Daniel Diehl, mentre il secondo stacca l’ultimo tempo utile in 55-17, un centesimo meglio del brasiliano Samuel Lopes; fanno loro eco Christian Mantegazza e Giada Gorlier, rispettivamente nei 100 rana e nei 100 dorso, che si giocheranno il titolo di categoria con l’ingresso entrambi con l’ottavo tempo.

