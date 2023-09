Nuoto, Mondiali junior 2023: Alessandro Ragaini, bis d’argento nei 200 sl. Quattro medaglie per l’Italia a Netanya

Calato il sipario sulla seconda giornata di semifinali e finali dei Mondiali 2023 juniores di nuoto in vasca lunga. Al Wingate Institute di Netanya (Israele) tante gare di un certo spessore che vale la pena raccontare e il computo giornaliero dell’Italia è stato di un argento e due bronzi.

Alessandro Ragaini ha confermato le sue eccellenti attitudini. Dopo aver conquistato l’argento ieri nei 400 stile libero con il personale, il classe 2006 nostrano ha concesso il bis, giungendo secondo nei 200 sl con il tempo di 1:47.28, andando anche in questo caso a migliorare il suo primato personale di 1:47.76 siglato negli Eurojunior di Belgrado. Un Ragaini nel panino degli australiani: oro a Flynn Southam (1:46.57) e bronzo per Anders McAlpine (1:47.94). Fuori dal podio campione d’Europa giovanile in carica, Petar Mitsin, (quarto in 1:48.06), mentre Filippo Bertoini ha concluso sesto in 1:48.42 (migliorato il personale di 1:49.05).

Bronzo per Christian Bacico nella finale dei 100 dorso: l’azzurro, con il crono di 54.08 (personale), si è portato a casa la medaglia nella gara vinta dall’ucraino Oleksandr Zheltiakov (53.73) davanti al ceco Miroslav Knedla (54.01) e appunto a Bacico. In ottava posizione ha concluso il giovanissimo Daniele Del Signore (55.49). Altro terzo posto in casa Italia è stato quello di Paola Borrelli: la nuotatrice nostrana si è presa il bronzo nei 200 farfalla donne in 2:10.89 preceduta dalla bosniaca Lana Pudar (già oro continentale junior) con il record dei campionati di 2:07.20 davanti all’australiana Bella Grant (2:08.97). Per Paola è anche il record personale, visto il 2:11.13 di cui era accreditata. Il quarto podio è stato firmato dai ragazzi della 4×100 mista mixed: Bacico (53.90), Mantegazza (1:01.60), Borrelli (59.31) e Matilde Biagiotti (55.28) sono giunti terzi in 3:50.09 alle spalle di USA (3:45.62) e Australia (3:49.18).

Nelle altre finali in cui erano impegnati i nostri portacolori, Irene Mati è giunta ottava nella prova dei 50 rana donne (31.69), Giada Gorlier ha concluso settima in quella dei 100 dorso (1:01.96), Christian Mantegazza ha toccato la piastra in sesta posizione nei 200 misti (2:01.29), ottavo posto nel computo complessivo degli 800 stile libero per Emma Vittoria Giannelli (8:39.56)

Nelle semifinali dei 100 delfino uomini Daniele Mormoni è entrato in finale con il settimo tempo di 53.59, mentre niente da fare per Andrea Camozzi (12° in 53.86). Missione compiuta per la Finale dei 100 stile libero donne anche per Sara Curtis con il crono di 55.39 (sesta), mentre eliminata Marina Cacciapuoti (13ma in 56.31).

Foto: Matti Ferru Swim4Life Magazine