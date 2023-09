NASCAR Cup Series, Kansas: Reddick passa il turno all’overtime

Tyler Reddick avanza al secondo round dei Playoffs imponendosi in Kansas nella NASCAR Cup Series. Il #45 di Toyota (23XI Racing) vince all’overtime per la quinta volta in carriera, una vittoria importantissima che gli permette di raggiungere automaticamente al ‘Round of 12’ il già confermato Kyle Larson.

Il primo colpo di scena della serata è arrivato dopo soli 5 giri con l’uscita di scena di Martin Truex Jr. (Bass Pros Shops Toyota #19). Il campione della regular season è finito contro le barriere di curva 3-4, un errore clamoroso che ha subito estromesso dai giochi un chiaro contendente per il successo.

La ripartenza ha visto un primo allungo da parte di Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5) unico dei piloti presenti nei Playoffs alla vigilia della prova del Kansas ad essere sicuro di accedere alla prossima fase dopo l’acuto di Darlington (South Carolina). L’americano ha beffato senza molti problemi Christopher Bell (DEWALT Perform & Protect Toyota #20), autore della pole-position.

Il secondo colpo di scena della serata arriverà nel cuore della Stage 1 con un testacoda da parte di William Byron (RaptorTough.com Chevrolet #24). L’americano verrà tradito prima dell’imbocco di curva 3-4, in difficoltà dopo una toccata contro le barriere da parte di Austin Dillon (Bass Pros Shops Chevrolet #3).

Larson inizierà a lottare per la vittoria nella prima frazione dell’evento con Bell e con Bubba Wallace (Columbia Sportswear Company Toyota #23). Ottimo passo da parte dell’alfiere del 23XI Racing, storicamente competitivo nell’impianto di Kansas City. Il #23 dovrà però accontentarsi della seconda piazza nella Stage 1, firmata da Larson con poco più di 1 secondo di vantaggio.

Larson ha provato a restare in vetta, mentre Wallace alzava bandiera bianca dopo un impatto contro le barriere. La Toyota Camry #23 è precipitata in classifica, una vera e propria beffa dopo un avvio notevole. Hendrick Motorsports ha continuato a governare la scena alla ripartenza, questa volta con Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9) e non con Larson.

Il georgiano, clamorosamente out dalla lotta per il titolo, ha dovuto vedersela contro Brad Keselowski (BuildSubmarines.com Ford #6) e Denny Hamlin (Yahoo! Toyota #11) per la conquista della Stage 2. Il #6 dello schieramento befferà la concorrenza, Hamlin terminerà secondo precedendo Elliott sul traguardo.

La strategia è entrata nel vivo nella parte conclusiva della corsa, senza caution è stato Denny Hamlin a prendere in mano la sfida. Il portacolori del Gibbs Racing ha controllato la scena con una relativa facilità fino a 7 giri dalla fine quando, un contatto contro le barriere da parte di Chris Buescher (RFK Racing #17 Chevy) rimetterà tutto in discussione.

Tutti si fermeranno ai box per cambiare le gomme ad eccezione del messicano Daniel Suarez (Freeway.com Chevrolet #99) e Erik Jones (Allegiant Chevrolet #43). L’overtime sancirà il vincitore della ‘Hollywood Casino 400′, Tyler Reddick sarà il più rapido dopo un deciso sorpasso nel corso del giro conclusivo ai danni di Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22) e Jones. Da quinto a primo in due giri di fuoco per il #45 della Cup Series, secondo pilota automaticamente presente nel ‘Round of 12.

Situazione completamente differente, invece, per Martin Truex Jr, Bubba Wallace, Ricky Stenhouse Jr. e Michael McDowell, virtualmente esclusi dalla lotta per il titolo alla vigilia della prima ‘Elimination Race’ che vivremo settimana prossima a Bristol.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES KANSAS (Round of 16 – Playoffs)

1 45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 268 30.734 175.701 30.734 175.701 8

2 11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 268 0.327 0.327 30.820 175.211 30.808 175.279 9

3 43 RUN Erik Jones Chv 268 0.516 0.189 31.218 172.977 31.186 173.155 9

4 5 RUN Kyle Larson (P) Chv 268 0.642 0.126 30.972 174.351 30.492 177.096 9

5 22 RUN Joey Logano (P) Frd 268 0.823 0.181 31.525 171.293 31.292 172.568 9

6 9 RUN Chase Elliott (P) Chv 268 1.300 0.477 31.570 171.048 30.657 176.142 8

7 8 RUN Kyle Busch (P) Chv 268 1.330 0.030 31.746 170.1 31.297 172.54 9

8 20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 268 1.570 0.240 31.799 169.817 30.579 176.592 8

9 6 RUN Brad Keselowski (P) Frd 268 1.656 0.086 31.862 169.481 30.819 175.217 9

10 48 RUN Alex Bowman Chv 268 1.661 0.005 31.447 171.717 31.414 171.898 8

11 4 RUN Kevin Harvick (P) Frd 268 1.886 0.225 31.643 170.654 30.991 174.244 9

12 12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 268 1.939 0.053 31.294 172.557 31.125 173.494 8

13 1 RUN Ross Chastain (P) Chv 268 2.038 0.099 31.630 170.724 30.909 174.706 8

14 54 RUN Ty Gibbs Tyt 268 2.043 0.005 31.426 171.832 31.122 173.511 8

15 24 RUN William Byron (P) Chv 268 2.253 0.210 31.500 171.429 31.203 173.06 10

16 99 RUN Daniel Suarez Chv 268 2.907 0.654 32.427 166.528 31.365 172.166 9

17 10 RUN Aric Almirola Frd 268 3.015 0.108 31.752 170.068 31.467 171.608 8

18 41 RUN Ryan Preece Frd 268 3.139 0.124 31.726 170.207 31.525 171.293 9

19 14 RUN Chase Briscoe Frd 268 3.258 0.119 31.832 169.641 31.639 170.675 11

Foto. LaPresse