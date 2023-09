Mountain Bike, Coppa del Mondo 2023: Martina Berta chiude 10ma nello short track, Luca Braidot 23Â°

Si è conclusa poco fa a Les Gets (Francia) la seconda giornata dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2023 di mountain bike. Quest’oggi si sono disputate le qualificazioni delle gare elite di downhill, le prove junior di downhill e le finali elite di short track e lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nelle qualificazioni della gara elite maschile di downhill il migliore è stato il francese Benoit Coulanges con il tempo di 3:22.612. In casa Italia l’unico che è riuscito a qualificarsi per la semifinale è stato Davide Palazzari, 31° con 3:30.549. Eliminati dunque Davide Cappello, 78° (passavano i primi 61) e Stefano Introzzi, 107°. Non ha invece preso il via Loris Revelli.

Nelle qualificazioni della prova elite femminile di downhill è stata l’austriaca Valentina Höll a chiudere con il migliore tempo: 3:48.671. Bene le italiane Eleonora Farina, Gloria Scarsi e Veronika Widmann, che hanno terminato la prova rispettivamente in quinta, ottava e 14ma posizione e si sono qualificate tutte per la semifinale.

Nella prova junior maschile di downhill ha trionfato lo statunitense Ryan Pinkerton con il tempo finale di 3:25.358. Secondo il canadese Jon Mozell (3:29.085), che ha battuto di cinque centesimi lo statunitense Evan Medcalf, alla fine dunque terzo. 23° l’unico italiano in gara Christian Hauser.

Nella prova junior femminile di downhill il successo è andato a Valentina Roa Sanchez: la colombiana ha disputato un’ottima gara e ha chiuso in 4:07.007, precedendo di 3”398 l’australiana Sacha Mills, seconda, e di 3”543 la francese Lais Bonnaure, terza. In questa gara non erano presenti atlete azzurre.

Passando allo short track, nella gara elite maschile Victor Koretzky si è tolto una grande soddisfazione: il francese si è reso protagonista di un’ottima prova e si è imposto in volata davanti al connazionale Jordan Sarrou e al tedesco Luca Schwarzbauer. Fuori dalla top 20 tutti gli italiani: Luca Braidot ha chiuso in 23ma posizione a 24” dalla prima posizione, mentre Juri Zanotti, Nadir Colledani e Daniele Braidot hanno terminato la prova rispettivamente in 30ma, 31ma e 32ma posizione.

Infine, nella gara femminile di short track ha trovato il successo l’olandese Puck Pieterse (20:28), che ha concluso la gara davanti alla britannica Evie Richards, seconda a +1” di distanza, e alla svizzera Alessandra Keller, terza a 3”. 10ma a 24” la migliore delle italiane, ossia Martina Berta, mentre hanno finito la prova rispettivamente in 14ma e 27ma piazza Chiara Teocchi e Greta Seiwald.

