Pagelle di oggi Vuelta a EspaÃ±a 2023: 1-2-3 Jumbo-Visma con Vingegaard e Kuss scatenati. Crollo Evenepoel

PAGELLE TREDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Jonas Vingegaard, voto 9: ci ha provato già da lontanissimo, poi ha aspettato il finale. Sulle strade francesi abbiamo ritrovato il vero Vingegaard: non è al top come al Tour, ma fa comunque la differenza. Si lancia in solitaria e va a prendersi una bellissima vittoria di tappa che vale la tripletta per la Jumbo-Visma.

Sepp Kuss, voto 8: il più forte in salita in questa Vuelta. Corre almeno con due marce scalate rispetto al massimo. L’americano negli ultimi due chilometri stacca tutti e quasi va a riprendere anche il compagno al comando, legittimando sempre più la Maglia Rossa.

Primoz Roglic, voto 7,5: appare in gestione, ma pronto a colpire. Lo sloveno vede i due compagni di squadra scatenarsi, mentre si limita a controllare Ayuso. Nell’ultimo chilometro arriva la solita progressione devastante che probabilmente deve anche contenere.

Juan Ayuso, voto 7: la caduta di ieri forse si è fatta sentire. Non ha la gamba dei giorni migliori, ma in ogni caso resta davanti, battaglia con i Jumbo-Visma e chiude quarto. Al momento è il massimo, anche in classifica generale: primo degli umani.

Cian Uijtdebroeks, voto 7: non c’è Evenepoel questa volta, ma a tenere alta la bandiera belga ci pensa il classe 2003 che trova la performance più importante della sua ancora giovanissima carriera chiudendo quinto sul Tourmalet.

Joao Almeida, voto 6: esce di classifica perdendo quasi 7′, ma la prestazione di oggi non può essere giudicata come negativa. Si stacca prima di Evenepoel, si ritrova in solitaria per circa 100 chilometri ma con tenacia si tiene in corsa e perde relativamente poco.

Remco Evenepoel, voto 4: crisi nera, quasi inspiegabile. Sull’Aubisque si stacca e non tiene il passo neanche dei compagni. 27′ persi e Vuelta finita per il campione in carica.

Foto: Lapresse