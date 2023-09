Vuelta a España 2023, Remco Evenepoel: “Abbiamo dato tutto, serbatoio vuoto. Vedremo per i prossimi giorni”

Una delle giornate peggiori, a livello sportivo, della carriera di Remco Evenepoel. Il fenomeno belga oggi è andato in crisi nera nella tredicesima tappa della Vuelta a España 2023, giungendo a 27′ di ritardo dal vincitore Jonas Vingegaard e dovendo così salutare le possibilità di giocarsela in classifica generale.

Il corridore della Soudal-QuickStep nel tappone pirenaico è andato in difficoltà sin dall’Aubisque e non è riuscito a ritrovare la condizione giusta per rimontare il gruppo del plotone.

Le sue parole all’arrivo sono molto rassegnate: “Era proprio uno di quei giorni in cui il mio serbatoio era vuoto. Abbiamo dato tutto e non ho rimpianti. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra che sono rimasti con me tutto il giorno e hanno dato tutto per me. Discuteremo e vedremo cosa fare da qui per il resto della Vuelta”.

Il commento del direttore sportivo Klaas Lodewyck: “Non c’è molto da dire su questa tappa. È stata semplicemente una brutta giornata per Remco: non era malato né infortunato. È un peccato e può succedere. Il ciclismo non è correre su un simulatore e siamo tutti esseri umani. Stasera ci siederemo come squadra, valuteremo cosa è successo e guarderemo ai nostri obiettivi per il resto della gara”.

Foto: Lapresse