MotoGP, Paolo Simoncelli sull’incidente di Bagnaia: “È stato fortunato, favorito dalla caduta di Bastianini”

Una scena thriller quella a cui abbiamo assistito domenica nel primo giro del GP di Catalunya di MotoGP. Prima la caduta di Enea Bastianini, che ha coinvolto a centro gruppo almeno altri tre motociclisti, poi, una curva dopo, il volo di Francesco Bagnaia, colpito successivamente da Binder.

Tutto è bene quel che finisce bene, visto che i due atleti italiani se la sono cavata molto meglio del previsto, senza gravi infortuni, ma abbiamo vissuto fantasmi del passato.

Come non pensare a Marco Simoncelli? L’intervento del padre Paolo nel suo consueto blog post weekend è da brividi. “Fortunatamente é andata bene e mando un abbraccio a entrambi di pronta guarigione. Sappiamo tutti che dove c’è velocità c’è pericolo ma il motociclismo è passione e non la puoi fermare”.

E sull’incidente: “Secondo me dobbiamo ringraziare l’errore di Bastianini se Bagnaia è uscito praticamente indenne dallo spaventoso incidente. Lo trovate strano ma pensateci bene, se Enea non avesse in qualche modo sfoltito il gruppo di testa di cui Pecco era a capo, il rischio di investirlo almeno una seconda volta si sarebbe alzato drasticamente”.

Photo LiveMedia/Fabio Averna