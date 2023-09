MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race 2 settembre: programma GP Catalogna 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, nella giornata odierna inizieremo a fare sul serio con le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP.

Dopo la terza sessione di prove libere di ogni classe, si inizierà alle ore 08.40 con la Moto3, quindi alle ore 09.25 la Moto2, prima della MotoGP alle ore 10.10, la classe regina inizierà con le qualifiche delle ore 10.50 che andranno a comporre lo schieramento di partenza della Sprint Race che scatterà alle ore 15.00 e della gara lunga di domani.

Alle ore 12.50 i cronometri parleranno per le qualifiche della Moto3 con Daniel Holgado contro tutti, mentre la classe mediana entrerà in azione alle ore 13.45 con la Q1, prima della Q2 delle ore 14.10 che andrà a delineare la griglia di partenza della gara di domani. Sarà ancora un duello tra Pedro Acosta e Tony Arbolino?

Il sabato del GP di Catalogna sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in diretta qualifiche e Sprint Race. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e Sprinr Race. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Montmelò.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2023

Sabato 2 settembre

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

Foto: LiveMedia/Giorgio Panacci