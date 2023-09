MotoGP oggi, GP Misano 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 8 settembre, primo giorno di prove libere del GP di San Marino, dodicesimo round del Motomondiale 2023. Sulla pista di Misano, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Una pista molto fisica in cui sarà importante trovare il giusto compromesso tra zone di grande accelerazione e quelle più lente.

Fari puntati su Francesco Bagnaia in MotoGP. Il piemontese, campione del mondo in carica e leader del Mondiale, è reduce dalla spaventoso incidente di Barcellona (Spagna) dove ha rischiato davvero grosso. Un highside terribile, con investimento annesso che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi sul fisico di Pecco.

Vedremo come l’Aprilia, molto cresciuta in questa seconda parte di stagione saprà confermare le grandi cose fatte vedere nell’appuntamento catalano. Aleix Espargaró e Maverick Viñales sono pronti a lanciare la sfida, mentre Marco Bezzecchi e Jorge Martin, in sella alle Ducati Mooney VR46 Racing Team e Pramac, proveranno ad approfittare di ogni incertezza di Bagnaia.

Il venerdì del GP di San Marino sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Non è prevista altresì la copertura televisiva e streaming (Sky Sport) della MotoE quest’oggi.

CALENDARIO GP SAN MARINO 2023 MOTOGP OGGI

Venerdì 8 settembre

Ore 8.30-8.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 9.00-9.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 9.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifica 1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifica 2

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta tv il venerdì di Misano. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e delle gare domenicali delle tre categorie. Non vi sarà modo di guardare in chiaro prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Non è prevista la copertura della MotoE quest’oggi su Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento di Misano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Non è prevista la copertura della MotoE quest’oggi sui canali Sky Sport. Infine ci sarà anche la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it. Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 8 settembre

Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne

Foto: LaPresse