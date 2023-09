MotoGP, nessuno riesce piÃ¹ a vincere due gare di fila. Non capitava dal 2000! Chi e quando firmerÃ  il primo bis del 2023?

Nel weekend, la MotoGP vivrà in India la sua tredicesima gara stagionale. Al riguardo è interessante notare come, sino a questo momento, nessun pilota sia ancora riuscito a vincere due GP consecutivi. Le affermazioni sono state appannaggio di cinque centauri (Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Aleix Espargarò, Alex Rins) senza però che qualcuno sia stato in grado di imbastire la benché minima sequenza vincente.

Il dato è significativo, anzi eclatante. Non era mai capitato, nell’era della MotoGP, che non vi fosse alcun back-to-back nelle prime 12 gare della stagione. Si era visto qualcosa di simile solo nel 2003, quando Valentino Rossi e Sete Gibernau si alternavano sul gradino più alto del podio, occasionalmente intervallati da Loris Capirossi e Max Biaggi. Fu il Dottore a porre fine alla perequazione, imponendosi all’Estoril (11° round dell’anno) dopo aver trionfato a Brno.

Per trovare una situazione analoga a quella attuale si deve tornare alla vecchia 500cc e al 2000. I 12 atti iniziali videro primeggiare ben otto piloti differenti e, mirabile dictu, il primo capace di vincere due appuntamenti di fila fu l’australiano Garry McCoy, tra l’Estoril e Valencia. Il tema è dunque d’attualità, perché domenica in India si correrà la 13ma gara stagionale. Ventitré anni orsono fu quella in cui la striscia di vincitori differenti fu spezzata. Jorge Martin saprà fare lo stesso, oppure la serie proseguirà? Al riguardo, è interessante ampliare il discorso al 2022.

Se teniamo in considerazione anche la seconda parte della scorsa stagione, ci renderemo conto di come si sia arrivati a 18 GP consecutivi privi di back-to-back. L’ultimo serial winner è stato Bagnaia durante l’estate 2022, quando firmò il poker Assen-Silverstone-Spielberg-Misano. Anche in questo caso, per trovare una dinamica affine si deve tornare al biennio 1999-2000. Dopo i quattro successi consecutivi firmati da Alex Crivillé nella fase iniziale del 1999, cominciò un’infinita sequenza di 22 gare il cui vincitore cambiava di continuo. Fu, appunto, McCoy a porvi fine verso la fine del 2000. L’attuale MotoGP partorirà un filotto ancora più lungo, oppure tra New Delhi e Phillip Island qualcuno sarà in grado di inanellare, uno dopo l’altro, due trionfi?

Foto: Valerio Origo