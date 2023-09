MotoGP, Michele Pirro sostituirà Enea Bastianini nel team ufficiale della Ducati

Una sostituzione obbligata. Come comunicato due giorni fa, Enea Bastianini si è sottoposto a un doppio intervento chirurgico dopo la rovinosa caduta patita al via del GP di Catalogna, undicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Un crash che ha coinvolto diversi piloti e costringerà Bastianini ad affrontare un long-lap penalty nel primo GP in cui sarà in sella alla Ducati ufficiale.

Le operazioni alla caviglia e alla mano sinistra sono perfettamente riuscite, ma chiaramente servirà tempo per la riabilitazione. Per questo, il romagnolo non potrà disputare i prossimi tre GP in calendario, ovvero i weekend di Misano, in India e in Giappone.

In un’intervista a moto.it, Michele Pirro, collaudatore della Ducati, ha confermato che sarà lui a sostituire Bastianini nella scuderia Factory fino a quando non sarà in grado di competere. Pirro affronterà il fine-settimana di Misano con il Team Aruba, sfruttando la wild card messa a disposizione, mentre in India e in Giappone correrà con la squadra ufficiale.

Foto: LaPresse