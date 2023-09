MotoGP, Marco Bezzecchi: “La pista indiana Ã¨ fantastica, dovrei avere meno problemi alla mano”

Messo alle spalle il GP di Misano, il Circus della MotoGP è in India per un inedito appuntamento mondiale. Per la prima volta infatti si correrà sul Buddh International Circuit e la curiosità non manca per verificare l’adattamento dei piloti a questo layout. Si torna a gareggiare con Francesco Bagnaia in vetta alla classifica generale davanti allo spagnolo Jorge Martin e a Marco Bezzecchi.

L’iberico si è avvicinato a Pecco in graduatoria, sfruttando la caduta del piemontese a Barcellona e le conseguenze fisiche dell’incidente che il pilota italiano ha dovuto gestire. Sarà interessante capire come andrà nel fine-settimana indiano. Sul tracciato “Marco Simoncelli” anche Bezzecchi non era al meglio della propria condizione. Coinvolto nel crash del primo giro in curva-1 del GP di Catalogna innescato da Enea Bastianini, il romagnolo ha dovuto gestire la situazione con una mano sinistra assai dolente.

“La pista mi è piaciuta molto, anche il paddock è ben organizzato, il circuito sembra fantastico, anche il rettilineo è impressionante, è molto lungo, davvero bello anche da osservare, non vedo l’ora di provarlo in moto“, le prime parole sulla pista di Bezzecchi in conferenza stampa.

“La settimana dopo Misano è stata dura, ho sollecitato molto la mano infortunata. L’ematoma si sta riassorbendo molto lentamente, questo mi genera dolore. A Misano sono riuscito comunque a dare il massimo, sono stato felice del risultato. La pista indiana richiedere una guida meno fisica, quindi darò tutto per stare davanti“, ha sottolineato il centauro italiano.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo