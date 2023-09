MotoGP, Marco Bezzecchi: “La vera lotta Ã¨ tra Bagnaia e Martin, io sono rilassato”

Marco Bezzecchi è reduce da un weekend eccezionale in India: il pilota della Mooney VR46 Ducati ha vinto la gara della domenica, è partito dalla pole position ed è arrivato quinto nella Sprint Race rimontando dopo il contatto con il compagno Luca Marini al via. Adesso il riminese vola e sogna nel Mondiale, essendosi portato a -44 da Pecco Bagnaia.

Queste le sue parole in conferenza stampa in vista dell’amato Gran Premio del Giappone a Motegi: “Sicuramente usciamo da un weekend estremamente positivo, veniamo qui con un ottimo feeling con la moto e questo è sempre positivo. E’ una pista che mi piace in modo speciale, sono salito per la prima volta sul podio proprio qui nel Motomondiale”.

Sul feeling con la pista giapponese: “E’ una pista che mi è sempre piaciuta e non vedo l’ora di tornarci in MotoGP dopo che l’anno scorso non era andata troppo male, vedremo cosa riuscirò ad ottenere. Ho cominciato a studiare Pecco e tutti gli altri piloti Ducati sin dalla prima volta che sono salito sulla MotoGP. Per me la staccata è stato il passo più difficile da compiere, penso che dovrò fare altri progressi in frenata, dipende tanto dalla pista: in alcune sono a mio agio, in altre sono in difficoltà”.

“Non ho un pacchetto ufficiale, quindi è normale che abbia qualcosa in meno rispetto ad altri piloti. Io sono rilassato perché la vera lotta per il Mondiale è tra Bagnaia e Martin, io non mi avvicino mai abbastanza. Se riuscirò a star vicino fino alla fine farò di tutto per vincere questo Mondiale“.

