MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho qualche dolore, ma sono pronto a lottare a Misano”

Giorno di conferenza stampa a Misano, sede del round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito “Marco Simoncelli” si spera di mettere da parte tensioni e paure che hanno caratterizzato lo scorso fine-settimana a Barcellona, in riferimento agli incidenti che hanno avuto per protagonisti Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, con il primo costretto a saltare l’appuntamento in questione, oltre ai prossimi in India e in Giappone.

Dal suo punto di vista, Marco Bezzecchi si augura di non essere più coinvolto in crash al via, come gli è accaduto già più di una volta nel 2023, ultimo dei quali in Catalogna. L’obiettivo sarà quello di fare meglio nel corso delle qualifiche per cercare di fare una buona partenza e stare il più possibile lontano dai guai. Il romagnolo spera di fare bene su un tracciato su cui la Ducati può andare forte.

“A Barcellona sono caduto insieme agli altri piloti, ho sentito tanto dolore alla mano sinistra, specialmente al pollice, anche se non è stata la mia gara migliore. A livello fisico ho sofferto anche per problemi alla schiena e alla gamba destra. Per fortuna non c’è niente di serio, solo dei brutti colpi. Per me adesso è difficile tenere il manubrio stretto, ma sono ottimista, sto lavorando per migliorare le mie condizioni“, ha raccontato il pilota del Team Mooney VR46.

“Misano è una pista fisica anche quando stai bene. Io mi sento bene fisicamente e mi sento pronto per lottare e guidare al meglio delle mia possibilità“, ha precisato Bezzecchi. “Quando ero un ragazzino venivo sempre qui a vedere le gare dal prato, ho dei bellissimi ricordi. Adesso poter correre su questa pista è fantastico, con i tifosi che indossano la mia maglietta, è incredibile per me“, ha rivelato il centauro nostrano.

Foto: LaPresse