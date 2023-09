MotoGP, Marc Marquez: “Sprint divertente, domani sarà importante gestire le gomme”

Marc Marquez ha centrato l’undicesima piazza nella Sprint Race del GP di Catalogna, undicesima tappa del Motomondiale 2023 di MotoGP. Il pilota in forza alla Repsol Honda Team HONDA nello specifico ha registrato un gap di +11.823 rispetto ad Aleix Espargarò, leader della gara con 20:02.7440.

Un risultato di buona fattura per lo spagnolo, apparso in grande spolvero soprattutto nei primi giri, salvo poi cedere il passo agli altri centauri. Un fattore questo confermato anche dal diretto interessato giunto ai microfoni di Sky Sport: “”Oggi è strano dirlo, ma è stato un giorno molto buono, in qualifica ho fatto quello che potevo – ha detto Marquez – La Sprint mi ha divertito, per cinque giri ho potuto vedere i primi che erano davanti guidando aggressivo, poi ho distrutto troppo i pneumatici“.

Marquez ha quindi posto l’attenzione sulla gara di domani, dove l’obiettivo sarà fondamentalmente gestire l’usura delle gomme: “Il problema è che già nella Sprint mi diceva dis tare attento con la posteriore perché scivola tanto. Come in Austria ero dentro con la gomma ma ho distrutto davanti. Domani l’obiettivo è di stare attento sia in anteriore che posteriore. Cerchiamo di non esagerare e di gestire tutte e due le gomme”.

Foto: MotoGP.com Press