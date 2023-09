MotoGP, Marc Marquez: “In questo momento non siamo da podio, ma qui le cose possono cambiare velocemente”

Buone prestazioni per Marc Marquez nelle sessioni di prove libere del Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Al Buddh International Circuit di Nuova Delhi, lo spagnolo ha ottenuto con la sua Honda prima un secondo posto nella FP1 e poi una quarta posizione nella FP2 che gli ha permesso di qualificarsi direttamente al Q2.

“La mia prima impressione di questa nuova pista è davvero buona, migliore di quanto tutti si aspettassero – ha affermato Marquez dopo la FP2 -. Penso che qui sia stato fatto un buon lavoro negli ultimi due mesi. È indiscusso che alcune curve potranno essere attenuate per il prossimo anno, ma è già stato fatto molto e noi piloti ne siamo tutti grati. Visto che sappiamo che questo Gran Premio potrà svolgersi senza problemi, ora noi potremo concentrarci interamente sulla guida”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Anche qui la posizione di partenza sarà molto, molto importante, perché da lì si partirà in due gare. Inoltre qui i sorpassi diventano particolarmente difficili perché l’asfalto vicino alla linea ideale è molto sporco. Poi è molto facile commettere un errore, lo abbiamo visto oggi alla curva 1, anche alla curva 4. Aspettiamo e vedremo. Il nostro obiettivo per sabato comunque è arrivare in terza fila in griglia”.

Il classe 1993 ha concluso dicendo: “Se avessimo la gara adesso, potremmo lottare per una buona posizione, ma non per il podio. Ma per una posizione migliore rispetto a Misano. Ma abbiamo visto che gli avversari migliorano enormemente di sessione in sessione. Anche il ritmo di gara sta migliorando ovunque. Una cosa è chiara: gli altri stanno diventando sempre più veloci. Ecco perché adesso non posso fare un pronostico per le due gare”.

Photo LiveMedia/Valerio Origo