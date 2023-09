MotoGP, Marc Marquez 3° nella Sprint in India: “Sono super felice, vorrei sempre correre a questo livello”

Dopo quasi sei mesi, Marc Marquez bissa il terzo posto della Sprint di Portimao ed eguaglia il suo miglior piazzamento dell’anno concludendo in terza piazza la gara breve del Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Un risultato praticamente insperato per lo spagnolo della Honda, autore di un weekend sin qui impeccabile sull’inedito Buddh International Circuit di Nuova Delhi.

“Onestamente sono super felice. So di essere veloce sul giro singolo, ma ero sempre dietro a qualcuno. La cosa che mi ha stupito di più durante la corsa è che all’inizio ho dovuto faticare un po’, ma alla fine, quando ero da solo senza nessuno davanti, ho guidato bene“, le prime dichiarazioni a caldo del fuoriclasse di Cervera dopo il grande exploit odierno nella sprint indiana.

“Quindi sono molto contento. Vorrei sempre poter correre a questo livello. Quest’anno non è stato possibile, ma come ho sempre detto io continuerò a spingere al massimo fino a fine stagione”, aggiunge Marquez riferendosi alla crisi prestazionale della Honda in questo 2023 senza sbilanciarsi però più di tanto sulla sua decisione in vista della prossima stagione (sembra ormai vicino il suo approdo in Ducati con il Team Gresini).

Credit: LiveMedia/Valerio Origo