MotoGP, malore per Jorge Martin a fine gara in India: cosa Ã¨ accaduto al pilota della Ducati Pramac

Ed erano 21 giri…Sono stati lungimiranti i piloti in India, sede del round del Mondiale 2023 di MotoGP. La gara del weekend si preannunciava ricca di incognite: un layout senza riferimenti e un clima tutto da capire e assorbire. Alla fine della fiera, poco prima della Sprint Race, Giove Pluvio si è scatenato e il ritardo del programma è stato inevitabile.

Dall’acqua di ieri al caldo torrido di oggi. Centauri messi a dura prova, con vampate da fare invidia a chi è solito frequentare la Dakar. Jorge Martin si è visto costretto ad affrontare delle difficoltà ben superiori a quelle messe in conto. Non si è trattato solo di dominare la potenza della sua GP23, contro Pecco Bagnaia, ma anche le temperature ben oltre il livello di guardia.

L’essere partito con la “tuta” leggermente aperta ha poi avuto delle conseguenze e Jorge, un po’ come Fabio Quartararo nel 2021 a Barcellona, si è trovato a guidare con una parte del suo corpo scoperta. Un mix di disavventure che non l’hanno privato della piazza d’onore, per “gentile concessione” di Pecco che non ha terminato la prova per un eccesso di ardore in pista.

Nel paddock, però, Martin ha letteralmente collassato, dando di stomaco e mettendoci diversi minuti prima di riprendersi. Un qualcosa di completamente anomalo, ma al termine il buon Martin è a -13 da Bagnaia in classifica generale.

Foto: LaPresse