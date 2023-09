MotoGP: Luca Marini Ã¨ il piÃ¹ veloce nei test di Misano, 2Â° Vinales. Delusione Quartararo e Marquez

Luca Marini svetta in cima alla classifica inerente ai Test di MotoGP, andati in scena nel circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico all’indomani della dodicesima tappa del Motomondiale 2023. Il pilota in forza alla Mooney VR46 ha preceduto Maverick Vinales e Brad Binder. Ma non sono mancate le delusioni cocenti da parte di due personalità molto discusse: Marc Marquez e Fabio Quartararo.

Ma andiamo con ordine. Marini nello specifico ha girato in 1:30.602 lasciandosi davanti lo spagnolo dell’Aprilia (che ha provato nuovi telai), secondo con un gap di +0.234 davanti al sudafricano della KTM (anche lui con nuovi telai), terzo a +0.552. Quarta piazza invece per Jorge Martin (Ducati Pramac), il quale ha rimediato un ritardo di +0.566. Quinto a +0.573 invece Jack Miller (KTM).

Tra i grandi delusi della giornata spicca indubbiamente Fabio Quartararo, il quale ha centrato la sesta piazza con +0.575 esprimendo nel post gara parecchie perplessità sulla reale efficienza del nuovo motore e della carena rivisitato della sua Yamaha.

Non convinto, anzi per nulla convinto neanche Marc Marquez. La Honda infatti ha provato un nuovo prototipo 2024, ma secondo l’iberico la moto presenta esattamente gli stessi problemi di quest’anno. Una difficoltà tradotta anche in pista, dove il centauro non è andato oltre il quattordicesimo tempo girando in 1:31.575. Assenti tra i big Francesco Bezzecchi e Marco Bezzecchi.

Foto: Valerio Origo