F1, i precedenti della Ferrari a Singapore. Per il Cavallino Rampante 3 vittorie e 2 ferite dolorosissime

Il Mondiale di F1 ha definitivamente salutato l’Europa e, nelle prossime due settimane, sarà impegnato in Estremo Oriente. Si comincia domenica 17 settembre con il Gran Premio di Singapore. Il contesto del Marina Bay Street Circuit ha portato in dote qualche gioia alla Ferrari, ma viene ricordato soprattutto per due sanguinosi episodi che, a conti fatti, sono stati determinanti in negativo in altrettante rincorse iridate.

Innanzitutto c’è la conseguenza del famigerato crashgate del 2008. Felipe Massa, scattato dalla pole position, si trova al comando della gara. Cionondimeno, nel momento in cui tutti i piloti si fiondano in pit-lane per effettuare la sosta dopo l’ingresso della safety car (causato ad arte dalla Renault allo scopo di avvantaggiare Fernando Alonso), al box di Maranello si scatena il caos. Il pilota brasiliano viene fatto ripartire troppo presto, con conseguenze disastrose. Quando la F2008 accelera, il rifornimento non è ancora completato. La Rossa strappa il bocchettone e lo trascina con sé, dovendosi fermare alla fine della pit-lane ad aspettare i meccanici, che devono arrivare di corsa per liberare la monoposto. Errore umano o glitch nel semaforo la causa del disastro? Non si è mai saputo. Di certo Massa sprofonda in ultimissima posizione e non recupera più. Considerando come, a fine stagione il Mondiale vada a Hamilton per 1 solo punto, si può facilmente intuire quanto abbia pesato il GP di Singapore…

La seconda frittata è quella del 2017. La Ferrari è la vettura da battere sul Marina Bay Street Circuit, mentre la Mercedes appare in difficoltà. Considerando che Hamilton e Vettel sono in quel momento separati da 3 punti nella classifica iridata, la gara dovrebbe consentire al tedesco di riprendere il comando delle operazioni. In effetti Seb pianta la sua SF70H in pole position, mentre Lewis è relegato in terza fila. Alla partenza della gara si verifica, però, il patatrac. Il tedesco non scatta benissimo e si sposta alla sua sinistra per chiudere la Red Bull di Max Verstappen. Il teutonico, però, non può sapere che l’altra Ferrari di Kimi Räikkönen si è viceversa lanciata come un missile dalla quarta casella e ha già affiancato l’olandese all’interno. Si genera una collisione multipla che elimina le due Rosse e la RB13 di Super Max. Hamilton ringrazia sentitamente e vince. Sulla carta avrebbe rischiato di perdere dai 10 ai 12 punti, invece finisce per guadagnarne 25. Il britannico prende così il volo nella classifica iridata, allungando poi ulteriormente nei due GP successivi a causa dei problemi tecnici che affliggono le vetture di Maranello.

Ricordi negativi a parte, è giusto ricordare anche i successi. Il primo arriva nel 2010 per merito di Fernando Alonso, che vince la gara in qualifica. Lo spagnolo realizza la pole position e, dopo essere partito bene, riesce a contenere per tutta la durata del GP le due Red Bull. La seconda affermazione è datata 2015 e porta la firma di Sebastian Vettel, che domina la scena dal primo all’ultimo giro. Infine la terza vittoria giunge nel 2019, quando si consuma un’autentica lotta in famiglia. Leclerc parte dalla pole, ma il successo va a Vettel che realizza un (involontario?) undercut in occasione della prima sosta, conquistando quella che sarà la sua ultima affermazione n F1.

I NUMERI DELLA FERRARI NEL

GP DI SINGAPORE (13 EDIZIONI)

VITTORIE: 3

2 Sebastian Vettel (2015, 2019)

1 Fernando Alonso (2010)

POLE POSITION: 6

2 Sebastian Vettel (2015, 2017)

2 Charles Leclerc (2019, 2022)

1 Felipe Massa (2008)

1 Fernando Alonso (2010)

GIRI PIU’ VELOCI: 2

1 Kimi Räikkönen (2008)

1 Fernando Alonso (2010)

PODI: 10

2010 Fernando Alonso (1°)

2012 Fernando Alonso (3°)

2013 Fernando Alonso (2°)

2015 Sebastian Vettel (1°), Kimi Räikkönen (3°)

2018 Sebastian Vettel (3°)

2019 Sebastian Vettel (1°), Charles Leclerc (2°)

2022 Charles Leclerc (2°), Carlos Sainz (3°)

I PRECEDENTI DEI PILOTI FERRARI A SINGAPORE

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 9°

2019 (FERRARI) – 2° {Pole position}

2022 (FERRARI) – 2° {Pole position}

CARLOS SAINZ Jr.

2015 (TORO ROSSO) – 9°

2016 (TORO ROSSO) – 14°

2017 (TORO ROSSO) – 4°

2018 (RENAULT) – 8°

2019 (MC LAREN) – 12°

2022 (FERRARI) – 3°

