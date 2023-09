MotoGP, Marc Marquez: “PrenderÃ² una decisione sul 2024 in India o in Giappone”. Si va verso l’addio alla Honda?

Terminata la prima parte della giornata riservata ai test di MotoGP, di scena sulla pista di Misano. Sul circuito “Marco Simoncelli” grande lavoro per le squadre e tanta curiosità soprattutto in casa Honda, dove Marc Marquez ha provato una versione 2024 della RC213V.

A quanto pare, le indicazioni avute dal n.93 sono state così lusinghiere. Al di là del 17° crono, a 1.023 dalla Ducati di Luca Marini, lo spagnolo è stato molto chiaro sull’evidenziare quello che non va: “La situazione è sempre la stessa, anche con questa nuova moto i problemi sono i soliti che abbiamo sulla versione 2023“, ha dichiarato l’iberico.

Come riportato dal collega Simon Patterson, Marquez ha anche rivelato: “Una decisione sul mio futuro, nel 2024, verrà presa nel GP d’India o in quello del Giappone”. Si va verso l’addio dello spagnolo alla Casa di Tokyo? Di sicuro, le criticità al posteriore della nuova moto non hanno dato troppi motivi per sorridere all’asso nativo di Cervera.

Ne sapremo di più dal 22 al 24 settembre o dal 29 settembre al 1° ottobre e se Marc decidesse di lasciare la Honda a Motegi (Giappone) sarebbe sicuramente un duro colpo per la squadra giapponese.

Foto: LiveMedia//CordonPress