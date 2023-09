MotoGP, LCR Honda sceglie Takahashi per sostituire l’infortunato Rins a Misano

Appuntamento ancora rimandato per il rientro dall’infortunio di Alex Rins, fermo ai box ormai da tre mesi dopo la terribile caduta dello scorso 10 giugno al Mugello. Nelle ultime settimane il team LCR Honda lo ha sostituito con Iker Lecuona, che nel prossimo weekend (8-10 settembre) sarà però impegnato a Magny-Cours per il Mondiale Superbike.

“Fino ad ora sono venuto ogni volta che Honda me l’ha chiesto, ma dal primo momento ho saputo che sarebbe stato solo in weekend in cui non correva la Superbike, che è il campionato in cui corro. Perciò sarò in Francia”, aveva dichiarato giovedì scorso in quel di Montmelò a questo proposito il centauro iberico a Motorsport.com.

La squadra di Lucio Cecchinello, in attesa di ritrovare in pista Rins, ha dovuto scegliere dunque un nuovo sostituto per la tre-giorni di Misano Adriatico. Un casting che si è rivelato abbastanza complicato e che ha coinvolto diversi nomi altisonanti come Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Andrea Iannone (la cui squalifica scade però il 16 dicembre), oltre ai collaudatori della Honda Stefan Bradl e Tetsuta Nagashima.

Alla fine si è optato per il nipponico Takumi Takahashi, a sua volta test rider HRC in Giappone e componente dell’equipaggio Honda per la 8 Ore di Suzuka insieme a Xavi Vierge e Nagashima.

Credit: MotoGP.com Press